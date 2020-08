Xiaomi prepara la modalità Desktop con la MIUI 12 | Video

Finalmente Xiaomi si sta apprestando ad introdurre nella MIUI 12 la tanto attesa modalità Desktop. Non sono molti i produttori che hanno deciso di implementarla:ad oggi solamente Samsung, LG e Huawei hanno la loro versione ufficiale. Con il futuro aggiornamento della MIUI verrà introdotto questo nuovo modo di gestire lo smartphone in accoppiata al proprio PC. Una novità che farà molto piacere a coloro che passano tanto tempo alla scrivania e preferiscono gestire tutto da un unico schermo.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi e MIUI 12: come usare la Modalità Scura 2.0 in tutte le app

La modalità Desktop di Xiaomi sta per debuttare nella MIUI 12

Chiamata anche “Screen Combo” o “Multi-screen Collaboration“, la modalità Desktop della MIUI 12 fa sì che lo schermo del dispositivo Xiaomi sia proiettato sullo schermo del PC abbinato. Basta inquadrare il codice QR dell'app su PC per avviare il mirroring. A questo punto sarà possibile avviare app, giochi compresi, effettuare telefonate, gestire le notifiche e così via. Una funzione molto utile è anche e soprattutto quella di trasferire files da PC a smartphone e viceversa semplicemente trascinandoli da una parte all'altra.

Quando sarà disponibile la modalità Desktop di Xiaomi?

Per il momento la modalità Desktop della MIUI 12 è disponibile unicamente sul firmware Beta per Xiaomi Mi 10 Ultra. Molto probabilmente verrà estesa anche ad altri modelli, anche perchè non ci sono grosse limitazioni nell'utilizzarla, ma per il momento non è stato specificato nulla.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu