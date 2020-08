Xiaomi e MIUI 12: errore di aggiornamento? Ecco come risolvere

Avete provato ad installare la MIUI 12 sul vostro smartphone Xiaomi ma avete ottenuto un errore di aggiornamento? Con questa guida vi vogliamo spiegare cosa significano questi errori e come eventualmente poter risolverli. Da qualche settimana la società di Lei Jun sta portando la nuova declinazione della UI su quanti più modelli possibile. Per questo tanti utenti si stanno cimentando nella sua installazione, essendo disponibili al download le varie ROM. Ed incappare in problematiche di varia natura non è una cosa così rara, viste anche le diverse tipologie di ROM presenti.

Ecco cosa significano gli errori in fase di aggiornamento della MIUI 12 sugli smartphone Xiaomi

MIUI 12 Beta

Come tutte le release precedenti, anche la MIUI 12 ha una fase di Beta Testing che precede quella stabile. Questa tipologia di ROM è solitamente limitata ad una ristretta cerchia di utenti e può quindi capitare che la sua installazione non vada a buone fine.

Provando ad installare una MIUI 12 Beta, potreste ottenere il seguente errore: “ROM is in beta testing, make sure you have signed in with a beta authorized Xiaomi account.”. In tal caso, non c'è nulla da fare per ovviare alla mancata installazione. Queste ROM richiedono che sullo smartphone su cui si provano ad installare sia stato eseguito l'accesso con un Mi Account autorizzato a far parte del Beta Testing.

MIUI 12 di altre regioni

Una volta superata la fase Beta, la MIUI 12 viene pubblicata in diverse versioni: la nostra è la EEA, ma ci sono anche China e Global, così come India, Russia, Indonesia, Turchia e America Latina. Provando ad installare una ROM di regione differente da quella di provenienza dello smartphone, l'errore in cui si incappa è il seguente: “Couldn't verify. Looks like current ROM's network carrier type is differente from that in the Recovery package.“. Se così fosse, non potete effettuare l'installazione utilizzando l'app Updater. Dovrete necessariamente effettuare lo sblocco del bootloader ed usare il Mi Flash Tool per installarlo manualmente.

ROM farlocche

Purtroppo può capitare di incappare in ROM fasulle della MIUI 12, le quali rischiano di compromettere il vostro dispositivo. Provando ad installarne una, l'errore che si ottiene è questo: “It's not allowed to upgrade to unofficial ROM package.“. Ovviamente in questo caso l'unica soluzione è cambiare ROM ed affidarsi unicamente a quelle ufficiali che potete trovare nel nostro articolo.

Errore di download

Ogni volta che si scarica un aggiornamento sul proprio dispositivo, bisogna che la connessione a cui ci si appoggia sia stabile. In caso contrario, può capire che le ROM scaricate siano in qualche modo corrotte. Il risultato è questo errore: “Couldn’t verify the source of this update. Try downloading it again.“.

Mancanza di spazio nella partizione cache

Può capitare che, provando ad installare un aggiornamento della MIUI 12, si ottenga questo errore: “There isn't enough free space for an update in the cache partition of your device's storage. Tap “Reboot” to clear the cache partition and reboot your device. Your data won't be affected by this action.“. Inutile dire che in tale circostanza bisogna per forza pulire la partizione di cache del sistema. L'unico modo per farlo è effettuare un reset di fabbrica del dispositivo (fate prima un backup, nel caso), rimuovendo tutte le app ed i files presenti a bordo.

Niente accesso al log dell'aggiornamento

Non capita spesso, ma può succedere di incappare in questo errore: “You don’t have permission to access the update log. Make sure the account you signed in with has the required permissions.”. Questo capita quando si prova ad installare manualmente una ROM della MIUI 12 che è stata ritirata a causa dei bug. In alternativa, può dipendere da un problema momentaneo dei server Xiaomi. In entrambi i casi non c'è molto che possiate fare: dovrete cambiare ROM della MIUI 12.

“Other reason”

Oltre a tutti questi errori, concludiamo con uno dei più generici, ovvero: “Can't verify update. Other reason.“. Il messaggio di per sé non ci dice nulla, ma può presentarsi in alcune circostanze, come nel caso stiate provando ad installare una MIUI 12 Beta, originariamente destinata ad una cerchia selezionata di utenti, che è stata rimossa. Oppure può comparirvi se state utilizzando una ROM che è stata modificata per installare app da fonti esterne. In alternativa, può dipendere da un problema dei server Xiaomi.

