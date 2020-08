Xiaomi evolve il concetto di copia/incolla nella MIUI 12

Prosegue il processo di miglioramento della MIUI 12 da parte del team Xiaomi. Alcune delle prossime novità le abbiamo scoperte con l'ultima edizione dell'#AskMi, anche se in rete si parla già di quello che vedremo con l'edizione MIUI 12.1. Nel mentre il suo aggiornamento continua ad essere rilasciato sui vari modelli previsti, l'azienda pensa a come migliorarla. Come probabilmente saprete, è all'interno della MIUI 12 Beta che vengono introdotte le nuove features che poi vedremo nelle release stabili. Ed una delle ultime riguarda l'evoluzione del copia/incolla con in mente il multitasking.

La MIUI 12 di Xiaomi migliora nelle proprie capacità di copia/incolla

Quante volte vi è capitato di prendere una porzione di testo, selezionarla, copiarla ed incollarla in una chat di messaggistica? Un'operazione che magari non farete quotidianamente ma che potreste aver eseguito più e più volte. Per questo Xiaomi ha ben pensato di prendere questa dinamica ed integrarla nella MIUI 12 in maniera ottimale.

Come vedete negli screenshot qua sopra, una volta selezionata la porzione di testo interessata basterà trascinarla per copia/incollarla. Questo può essere effettuato sia in modalità di schermo diviso sia nelle finestre flottanti, rendendola estremamente versatile. Rimane la limitazione di dover avere l'app già pronta dove riversare il testo da inviare, però è comunque un deciso passo in avanti. A questo punto bisognerà attendere per un suo eventuale rilascio all'interno della MIUI 12 Global ed EEA.

