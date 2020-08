Xiaomi e MIUI 12: come abilitare contatore FPS e Control Center

Xiaomi sta dando una rinfrescata al software dei suoi smartphone (e di quelli Redmi) con l'aggiornamento alla MIUI 12. Presentata ufficialmente in primavera, sta giungendo su vari modelli nel corso dell'estate (qua trovate la roadmap aggiornata). In più occasioni abbiamo parlato delle sue novità che vedremo sui telefoni dell'azienda, ma spesso alcuni dettagli potrebbero sfuggire ad uno sguardo superficiale.

MIUI 12 aggiunge il contatore FPS e il Control Center, come abilitarli sugli smartphone Xiaomi e Redmi

Scavando più in profondità, si scopre che Xiaomi ha aggiunto nella MIUI 12 la funzionalità Frame Rate Monitor Tools, ovvero il contatore FPS. Una feature molto gradita per tutti i videogiocatori che vogliono sapere il frame rate in tempo reale durante le proprie sessioni di gaming. Per abilitarlo è necessario innanzitutto abilitare le Opzioni Sviluppatore: per farlo andate in Impostazioni, Informazioni sul Dispositivo e cliccate 7 volte sulla voce “Versione MIUI“.

A questo punto andate in “Impostazioni aggiuntive/Opzioni sviluppatore” e cliccate su “Power Monitor“. Vi si aprirà una schermata apposita dove cliccare su “Start” nel riquadro in alto. Così facendo non soltanto avrete gli FPS a schermo, ma anche la risoluzione del display e la temperatura del telefono.

Passando al Control Center, si tratta di un'altra novità aggiunta da Xiaomi nella propria MIUI 12. Attivandola si separeranno notifiche e Quick Settings: le prime si visualizzeranno con uno swipe verso il basso dalla sinistra della status bar. Le impostazioni rapide, invece, si sposteranno in una schermata separata, accessibile con uno swipe verso il basso da destra.

Per attivare Control Center andate in “Impostazioni/Display“, cliccate su “Control Center & Notification Shade” e abilitate la voce “Use New Control Center“.

