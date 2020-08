Xiaomi aggiunge nuove gestures e Camera Burst nella MIUI 12

Sembra che non passi giorno senza che Xiaomi arricchisca la propria MIUI 12 di nuove funzioni, spesso non rivelate in fase di presentazione. Solitamente i brand presentano la nuova versione della UI e le novità annunciate sono quelle che ci accompagneranno fino al successivo major update. Al contrario, Xiaomi è solita a questa metodologia, ovvero rilasciare novità su novità grazie anche all'ampio programma di Beta Testing. Queste novità fanno poi capolino gradualmente nelle release stabili: per esempio, di recente abbiamo visto la modalità Desktop e l'Universal Casting Tool. Ma anche il nuovo copia/incolla, la modalità Scura 2.0, il contatore FPS ed il Control Center.

Le novità Xiaomi di cui vi parliamo oggi provengono dalle recenti MIUI 12 Closed Beta 20.8.24/20.8.285 rilasciate in Cina. La prima è la revisione dell'interfaccia della funzione Camera Burst, ovvero la modalità di scatto a raffica. Adesso è possibile regolare il numero di foto che vengono scattate, spaziando da 10 a 600, e l'intervallo di tempo, da 15 a 60 secondi.

Sempre nelle ultime versioni Beta della MIUI 12 di Xiaomi troviamo nuove gestures per azionare scorciatoie di vario tipo. Troviamo la pressione del tasto Power per attivare l'assistente vocale Mi AI, oltre che doppio click per attivare Mi Pay, fare uno screenshot (anche parziale )con 3 dita, attivare la torcia e aprire la fotocamera con un doppio click di tasto Power o Volume -.

