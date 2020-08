Xiaomi, già prima che arrivasse ufficialmente in Italia nel 2018, è diventato un brand conosciuto e soprattutto apprezzato. Certo, non abbiamo potuto assistere agli albori di questa compagnia, ma con il tempo abbiamo imparato a comprenderla grazie soprattutto alla sua interfaccia MIUI, che potremmo definire quasi un sistema operativo. Sebbene sia arrivata alla versione 12, non tutti probabilmente conosceranno com'era fatta 10 anni fa, ma l'azienda ha deciso di fare un salto nei ricordi mostrando l'avvio di MIUI 1.

Xiaomi: la schermata di avvio della MIUI 1 era un omaggio a chi l'ha resa possibile

L'operazione nostalgia da parte di Xiaomi per MIUI 1 è stata attuata durante lo show per il decimo anniversario, ma molto si focalizzarono più che altro sul Mi 1, piuttosto che sull'interfaccia stessa. Infatti, molti hanno pensato fosse semplicemente un ringraziamento a chi ha reso possibile la nascita del primo smartphone del brand, ma in realtà nell'immagine era visualizzata la schermata di benvenuto proprio della prima versione del sistema proprietario.

Nessuna animazione, nessun logo di Xiaomi o della MIUI 1, solo un ringraziamento verso le 100 persone che hanno provato per prime l'interfaccia e ne hanno poi permesso lo sviluppo che conosciamo oggi. Insomma, il brand ha voluto dimostrare come tutto sia partito dal nulla per arrivare agli attuali 330 milioni di utenti attivi solo grazie alla determinazione della compagnia e di chi ci ha lavorato.

