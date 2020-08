Xiaomi: le nuove action figure Mitu a 7€ sono imperdibili

Per il proprio decennale, Xiaomi ha deciso di rinnovare la propria mascotte Mitu e quale miglior occasione se non con la creazione di nuove action figure? Qua da noi non molto conosciuto, il coniglietto Xiaomi è apprezzatissimo in Cina, dove viene proposto sotto forma di accessori. Peluche, giocattoli, gadget elettronici, speaker Bluetooth e prodotti vari, addirittura stampi per il ghiaccio e ricompense in oro per i dipendenti più fedeli. C'è addirittura una piccola serie animata, disponibile su YouTube.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi lancia il PC da gaming AMD Ningmei a soli 217€

Xiaomi realizza nove statuette da collezione della mascotte Mitu

Il rebranding della mascotte Xiaomi Mitu vede un certo distacco rispetto al concept originale che segnò la sua nascita. Il coniglietto umanoide si presentava con un fiocco rosso al collo e l'iconico colbacco con annessa stella rossa che simboleggiava gli albori dell'azienda. In origine Xiaomi si sarebbe dovuta chiamare Red Star Technology, ma a causa di problemi di copyright con la bevanda alcolica Red Star Erguotou cambiarono i piani. Con queste nuove statuette, Mitu assume un gusto più neutro, senza quel colbacco e quella stella rossa di derivazione orientale.

La collezione “Friends From The Future” di Xiaomi Mitu comprende 9 action figure, ognuna delle quali con un diverso stile e colorazione.

Capitano Impavido – “Andiamo, il nostro viaggio è fra le stelle e le costellazioni!“ Scienziato Esploratore – “Il mondo è ancora tutto da scoprire, l'esplorazione non si fermerà“ Fedele Capitano dei Servizi Segreti – “Sii sempre positivo nel futuro” Agente Speciale dell'Amore Supersonico – “Ama con tutto te stesso” Agente Speciale della Determinazione – “Rimani fedele ai tuoi obiettivi iniziali” Scout della Concentrazione – “Non farti distrarre dal rumore esterno, rimani sempre concentrato” Pilota Pronto Alle Sfide – “Come fai a dire che è impossibile se non ti metti in gioco?“ Ranger Ambizioso – “La bramosia mi spinge ad andare avanti” Il Sogno dell'Illusione Nascosta – “Immaginare sognante è l'inizio di tutto il possibile”

Alte circa 9 cm e in plastica PVC/ABS, le nuove action figure Xiaomi di Mitu vengono vendute sullo store ufficiale in Cina ad un prezzo cadauna di 59 yuan, pari a circa 7€. È disponibile anche il box con tutte le statuette alla cifra di 472 yuan, circa 57€.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!