La compagnia cinese non si smentisce mai è riesce a passare da una categoria di prodotti all'altra senza alcun problema, in modo del tutto naturale. Mentre gli appassionati sono curiosi di conoscere il nuovo proiettore smart in arrivo a breve, ecco che l'azienda lancia a sorpresa Xiaomi Mijia Thermal Cup 2020, versione rinnovata del suo storico thermos: ecco che cosa cambia rispetto alla precedente generazione e tutti i dettagli sul prezzo.

Xiaomi Mijia Thermal Cup si rinnova e debutta in versione 2020: ecco che cosa cambia

Design e caratteristiche

In termini di design, il thermos Xiaomi Mijia Thermal Cup 2020 non cambia rispetto alla versione precedente: l'unica differenza è nel tappo, ora caratterizzato da uno stile differente (il corpo è in una colorazione bianca opaca, mentre il tappo è lucido). Il look minimale del brand viene mantenuto senza ulteriori aggiunte e i veri miglioramenti sono celati all'interno del prodotto, con un maggiore isolamento termico in grado di garantire il mantenimento della temperatura fino a 12 ore.

Il dispositivo misura 217 x 65 x 65 mm per un peso di 215 grammi ed è realizzato in acciaio inossidabile 316L. A questo giro Mijia Thermal Cup 2020 offre 5 strati di isolamento termico, con un rivestimento ottenuto tramite saldatura laser. La capacità è di 500 ml mentre il rivestimento esterno è stato migliorato per restituire una sensazione più piacevole al tatto.

Per concludere, il dispositivo è in grado di mantenere una bevanda calda a 68° per circa 6 ore; lo stesso vale per un liquido freddo, mantenendolo ad una temperatura costante di 10° fino a 6 ore.

Xiaomi Mijia Thermal Cup 2020 – Prezzo e disponibilità del nuovo thermos

Il prezzo del thermos Xiaomi Mijia Thermal Cup 2020 è di 99 yuan, circa 12€ al cambio attuale. Ovviamente a questa cifra è disponibile solo in Cina: per noi occidentali il dispositivo è già disponibile all'acquisto su AliExpress, al prezzo di 20€ (qui trovate il link).

