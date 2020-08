Dopo l'umidificatore da 3.5 litri presentato qualche tempo fa su YouPin, Xiaomi ha lanciato il nuovo Mijia Smart Humidifier, soluzione più economica ma ancora una volta utile per gli ambienti troppo asciutti e – soprattutto – ideale per chi è alla ricerca di un prodotto che punta alla massima igiene.

Xiaomi Mijia Smart Humidifier: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo umidificatore

Design, caratteristiche e capacità

Il dispositivo misura 190 x 190 x 324 mm per un peso di 1.65 kg ed arriva con il classico stile minimale del brand cinese. Frontalmente trova spazio una piccola manopola che permette di attivare l'umidificatore e regolarne la potenza. Xiaomi Mijia Smart Humidifier è in grado di mantenere un livello di umidità relativa costante al 60%, con una portata di 300 ml all'ora. Trattandosi di un prodotto smart è presente il supporto alle connettività Wi-Fi: in questo modo l'umidificatore potrà essere controllato in tutta comodità da remoto, tramite smartphone (oppure attraverso l'assistente vocale XiaoAI).

Il nuovo umidificatore elimina il 99.9% dei batteri

L'interno ha una capacità fino a 4 litri, ideale per operare fino a 26 ore continue. Come nel modello 1S, anche a questo giro l'igiene viene prima di tutto. Mijia Smart Humidifier è in grado di sterilizzare il vapore acqueo, eliminando fino al 99.9% dei batteri tramite tecnologia agli ioni d'argento. Il tutto funziona con un livello di rumore massimo di 32 dB.

Xiaomi Mijia Smart Humidifier – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Xiaomi Mijia Smart Humidifier è di 169 yuan, circa 20.7€ al cambio attuale. L'umidificatore della compagnia di Lei Jun è disponibile nella sola colorazione bianca e può essere acquistato tramite lo store ufficiale cinese del brand.

