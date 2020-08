Xiaomi Mijia Projector Youth Edition 2 è in arrivo con il supporto ai comandi vocali

A luglio la casa di Lei Jun ha lanciato il suo nuovo proiettore smart in versione Pro, versione rinnovata che offre prestazioni superiori rispetto alla prima generazione, con consumi ridotti del 55%. Ed ora arriva l'ennesima novità per questa categoria di prodotti, con Xiaomi Mijia Projector Youth Edition 2, modello in dirittura d'arrivo di certo ad un prezzo economico ma che promette migliorie non da poco.

Xiaomi Mijia Projector Youth Edition 2 pronto al debutto, stavolta con il supporto all'assistente vocale XiaoAI

Design e caratteristiche

La compagnia cinese ha annunciato tramite i social il lancio del nuovo Xiaomi Mijia Projector Youth Edition 2, in arrivo tra pochissimi giorni. Al momento tutto ciò che abbiamo tra le mani è il poster ufficiale, il quale sembra offrire varie anticipazioni in merito al dispositivo. Per quanto riguarda il design, il proiettore di Xiaomi sembra riprendere le linee del primo Mijia Projector Youth (il modello MJJGTYDS02FM recensito qui), ma stavolta senza la parte frontale rivestita in tessuto. A parte questo dettaglio, il look generale sembra invariato e potete fare un confronto osservando il teaser in basso e la foto del primo modello Youth in alto.

Parlando di novità hardware e di specifiche, per ora l'azienda non si è sbilanciata. Tuttavia il poster ufficiale anticipa la presenza del supporto ai comandi vocali, tramite l'assistente AI del brand XiaoAI.

Xiaomi Mijia Projector Youth Edition 2 – Data di uscita e possibile prezzo

L'immagine ufficiale pubblicata dall'azienda conferma che il nuovo proiettore debutterà ufficialmente il prossimo 2 settembre e sarà lanciato in crowdfunding tramite la piattaforma del brand. Circa il prezzo di Xiaomi Mijia Projector Youth Edition 2, non ci sono ancora novità né in via ufficiale né dal punto di vista delle indiscrezioni. Volendo fare un confronto con il predecessore, il primo capitolo è stato lanciato a 2.499 yuan, circa 306€; di conseguenza è lecito ipotizzare una cifra simile, in modo da mantenere il prodotto su una fascia di prezzo più abbordabile rispetto al modello Pro lanciato a luglio.

Nel caso in cui arrivino dei leak su caratteristiche e prezzo provvederemo ad aggiornare il seguente articolo. In caso contrario, l'appuntamento è fissato per il 2 settembre con tutte le novità del nuovo proiettore di Xiaomi.

