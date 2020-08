Siete soli in casa e non avete intenzione di “sprecare” un intero ciclo di lavastoviglie, ma non avete troppo tempo? Xiaomi ha la soluzione adatta a voi. Grazie all'offerta di Banggood, infatti, avrete la possibilità di acquistare la mini lavastoviglie del brand ad un prezzo super scontato: solo 250€ grazie al coupon dedicato.

La lavatrice Xiaomi Mijia è in sconto con spedizione da Europa

Come già accennato, l'offerta odierna targata Banggood offre la possibilità a tutti coloro che non hanno grandi carichi, di poter lavare i propri piatti all'interno di una lavastoviglie, tenendo comunque bassi i consumi.

La lavastoviglie Xiaomi Mijia, che può essere tranquillamente riposta tranquillamente in ogni ambiente della cucina, offre diverse modalità di risparmio energetico ed un supporto ulteriore alla sterilizzazione dei prodotti lavati.

Oltre ad effettuare il classico risciacquo, infatti, è dotata di particolari ventole che garantiscono asciugatura delle stoviglie e sterilizzazione al tempo stesso. Insomma, se vivete soli, la lavastoviglie Xiaomi Mijia potrebbe essere un vero affare. Per acquistarla in sconto non dovrete far altro che applicare il coupon in fase di check out, seguendo le indicazioni in basso.

