Con l'estate ormai inoltrata ed un mese di agosto che richiama inevitabilmente alle vacanze, la necessità di accessori compatti da mettere in valigia è impellente e Xiaomi pare avere la soluzione con il nuovo mini asciugacapelli Mijia Ion Hair Dryer H300, che con gli ioni negativi vi asciuga i capelli in pochi minuti ad un prezzo davvero interessante.

Xiaomi Mijia Ion Hair Dryer H300 è l'asciugacapelli agli ioni negativi piccolo e velocissimo

Se guardiamo al suo design, il micro phon rispetta il diktat della line up del brand essendo bianco e minimale. L'asciugacapelli Xiaomi Mijia Ion Hair Dryer H300 fa della compattezza e degli ioni negativi il suo punto di forza. Con una struttura di soli 9.5 cm, esso ha una velocità super da 20 m/s, con l'aria emanata dalla ventola a 7 pale realizzata con lo stesso principio di quella degli aerei. Inoltre, ha un sensore che permette di rilevare la temperatura dell'aria del phon 60 volte al secondo, regolando poi la stessa in tempo reale e stabilizzarla ai 57 °C. In più, è possibile regolare il calore in tre opzioni e due velocità.

Dicevamo che l'asciugacapelli Xiaomi Mijia Ion Hair Dryer H300 ha una tecnologia a ioni negativi, con ben 50 milioni di ioni rilasciati, che evitano la staticità dei capelli, risolvono il problema dell'effetto crespo, riduce la forfora e asciuga in modo da migliorare la salute del capello stesso.

Ma quanto costa questo comodo micro phon a ioni negativi? L'asciugacapelli Xiaomi Mijia Ion Hair Dryer H300 arriva in Cina su Xiaomi Mall ad un prezzo molto convincente di 149 yuan, circa 18€. Non è difficile che possa arrivare anche in Italia, forse addirittura in via diretta.

