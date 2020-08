Quando si parla di Mijia, abbiamo sempre in mente gli ottimi elettrodomestici e accessori per la casa che spesso prendono vita grazie alle loro caratteristiche smart, come può essere una lavatrice od un'asciugatrice. Una di queste è sicuramente la nuova lavasciuga Xiaomi Mijia Internet Washing and Drying BLDC, che mira ad una fascia di prezzo top gamma.

Xiaomi Mijia Internet Wash and Drying BLDC fa da lavatrice e asciugatrice grazie al motore brushless e direct drive

Andando a guardare le prime caratteristiche della nuova Xiaomi Mijia Internet Washing and Drying BLDC ci troviamo un elettrodomestico che fa sia da lavatrice e asciugatrice in un solo colpo, grazie all'avanzato motore brushless (da cui il nome BLDC – Brushless DC) ed il sistema DD, cioè a trasmissione diretta.

Questa nuova tecnologia garantirà alla lavasciuga di Xiaomi Mijia di essere non solo silenziosa, ma anche stabile, dinamica e molto veloce. La trasmissione diretta infatti, agisce proprio grazie alla stabilità del cuscinetto posto nel tamburo interno della macchina. Xiaomi garantisce inoltre che non ci saranno compromessi in quanto a qualità, dato che andrà a collocarsi nella fascia top.

Non ci sono ancora notizie in merito al prezzo, la capienza e le altre specifiche della lavasciuga smart Xiaomi Mijia Internet Washing and Drying BLDC, ma verrà svelato tutto domani, 1° settembre 2020. Al momento non si sa neanche se esistono possibilità di commercializzazione Global.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu