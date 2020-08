Non solo sport e fitness per Xiaomi Mijia: dopo la t-shirt con ECG integrato, quest'oggi il brand cinese ha lanciato anche una nuova asciugatrice smart chiamata Internet Heat Pump Dryer. Come al solito si tratta di un prodotto lanciato in patria, ma che comunque presenta tutta una serie di caratteristiche che la rendono particolarmente appetibile anche per noi occidentali.

Xiaomi Mijia Internet Heat Pump Dryer è la nuova asciugatrice smart del brand cinese

L'asciugatrice di Xiaomi Mijia arriva con un look classico e minimale, come da abitudine per la casa cinese, con un corpo bianco ed uno sportello nero. Il dispositivo offre una capacità di carico fino a 10 Kg. Per i più esigenti è presente una modalità rapida, con una sessione di appena 35 minuti. Xiaomi Mijia Internet Heat Pump Dryer misura 598 x 660 x 850 mm per un peso di 50 Kg; viste dimensioni e capienza è particolarmente adatto per una famiglia fino a quattro membri.

Oltre alla già citata asciugatura rapida, il prodotto offre fino a 22 modalità di asciugatura differenti, ognuna dedicata ad una tipologia di capo. Si va dai più delicati a quelli resistenti, fino ad una temperatura di 150° ed eliminando fino al 99% di batteri e acari.

Non manca poi il supporto alla connettività Wi-Fi: si tratta quindi di un'asciugatrice smart in grado di interfacciarsi con lo smartphone dell'utente tramite l'app ufficiale del brand. In questo modo è possibile controllarne il funzionamento a distanza. Il prezzo di Xiaomi Mijia Internet Heat Pump Dryer è di 3.499 yuan, circa 426€, una cifra appetibile viste le funzionalità offerte.

