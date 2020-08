Nelle nostre case, ormai da anni, è entrata una serie di prodotti dedicati al miglioramento dell'ambiente interno. Uno di questi è il purificatore d'aria, pensato per rinfrescare ed appunto purificare l'aria che assorbiamo nelle nostre dimore. Xiaomi non si fa trovare impreparata e lancia il nuovo Mijia Fresh Air Blower C1, che con le sue forme compatte è pensato anche per le stanze più piccole, che arriva ad un prezzo davvero interessante per il settore.

Xiaomi Mijia Fresh Air Blower C1 è il purificatore d'aria smart silenzioso a doppia ventola

Come si presenta quindi questo nuovo prodotto? Il purificatore d'aria compatto smart Xiaomi Mijia Fresh Air Blower C1 è come da tradizione del marchio minimal e bianco. Nel suo piccolo comparto, che può essere montato semplicemente applicando quattro viti, troviamo una dotazione davvero niente male. Infatti, è composto da due ventole centrifughe che permettono un volume d'aria pura di 80 m³/h, l'area di applicazione è inferiore ai 28.6 m² e può purificare l'aria di una stanza da 25 m² in un'ora. Insomma, se avete una casa piccola, non potete chiedere di meglio.

Inoltre, a circolazione dell'aria di questo purificatore d'aria smart diluisce continuamente i gas nocivi come formaldeide, particolato, anidride carbonica e le particelle inalabili, facilmente estraibili tramite una leggera trazione. Infine, sia la silenziosità che il risparmio energetico sono un plus da non sottovalutare, visto che consuma solo 0.12 kWh. E quando fa freddo, è possibile attivare un filtraggio per riscaldare l'aria che entra dall'esterno. Tra l'altro potete regolare i vari scenari da remoto grazie all'app Mijia ed il controllo vocale XiaoAI.

Ma quanto costa questo piccolo accessorio per casa? Il purificatore d'aria Xiaomi Mijia Fresh Air Blower C1 arriva in Cina ad un prezzo interessante di 999 yuan, circa 120€ al cambio ed in patria l'installazione è addirittura gratuita. Non è escluso che, come al solito, arrivi in Occidente tramite i canali di importazione.

