Xiaomi, nel suo catalogo di prodotti ha lanciato diversi cacciavite elettrici, spesso a marchio Wowstick, che si sono rivelati tra i più apprezzati dagli utenti. Ora, ha rinnovato la gamma lanciando il nuovo Mijia Electric Precision Screwdriver, che avvita in ben 24 modi diversi ad un prezzo davvero interessante.

Il cacciavite elettrico Xiaomi Mijia Electric Precision Screwdriver può avvitare fino a 400 viti con una sola carica

Andando a dare uno sguardo al prodotto, notiamo come il cacciavite elettrico Xiaomi Mijia Electric Precision Screwdriver si presenti come da tradizione del marchio molto minimale, ma di colore nero. Esso ricorda una penna, che lo rende perfettamente tascabile. Esso è realizzato in alluminio, così come il suo case che contiene tra l'altro ben 24 punte in acciaio S2 con durezza fino ai 60 HRC per avvitare i diversi oggetti. Il suo design è stato inoltre premiato dai vari enti del design come iFixit, Red Dot, Japan Good Design, IDEA e Chicago Good Design.

Guardando al funzionamento, il cacciavite elettrico Xiaomi Mijia Electric Precision Screwdriver fa della precisione il suo punto di forza. Il suo motore magnetico interno, permette di raggiungere la velocità di 200 giri al minuto. Inoltre, la concentricità delle punte non supera gli 0.2 mm durante la rotazione, ciò ne migliora l'efficienza di finitura. Esso in più supporta la regolazione a due velocità: 0.05 N·m per quando si deve lavorare con la massima precisione e 0.2 N·m per i lavori standard. Ha integrata una batteria al litio ricaricabile con USB Type-C. La sua autonomia permette di avvitare ben 400 viti con una sola carica.

Ma quanto costa questo utile attrezzo da lavoro tascabile? Il cacciavite elettrico Xiaomi Mijia Electric Precision Screwdriver arriva sul sito ufficiale di Xiaomi in Cina al prezzo di 169 yuan (circa 20€ al cambio).

