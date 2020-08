Xiaomi Mijia Double Door Refrigerator è il nuovo frigorifero compatto a meno di 100€

Tra i tanti elettrodomestici che possiamo trovare in casa Xiaomi Mijia, quelli più interessanti sono spesso i frigoriferi. Anche se non sempre sono smart, essi si distinguono per il rapporto qualità/prezzo e l'efficienza, così come il nuovo frigorigero compatto Xiaomi Mijia Double Door Refrigerator da 118 L ad un prezzo molto conveniente.

Xiaomi Mijia Double Door Refrigerator 118L è il frigorifero piccolo fuori e spazioso dentro

Com'è composto quindi questo frigorifero? Il Xiaomi Mijia Double Door Refrigerator, come suggerisce il nome, ha due comparti: una per appunto per raffreddare le vivande ed il freezer. Esso però, può andar bene in qualsiasi cucina, specie quelle più moderne, grazie alle sue dimensioni compatte da 470 x 527 x 1137 mm, a differenza del suo predecessore più grande uscito quasi un anno fa. Ma nonostante questo, i due comparti possono riservare uno spazio sufficientemente ampio fino a 118 litri: infatti, il freezer ha 2 ripiani per un totale di 33 litri, mentre il frigorifero vero e proprio ne contiene fino ad 85 divisi in 7 ripiani interni e sulla porta, per un totale di 9.

Esso è inoltre dotato di compressori ad alta efficienza, che restituiscono un prodotto molto silenzioso a 36 decibel. In più, il frigorifero Xiaomi Mijia Double Door Refrigerator ha un sistema di evaporazione ventilata che riduce drasticamente il congelamento dovuto a temperature più basse. Infine, il calore viene dissipato al meglio grazie alla tecnologia di schiumatura senza fluoro.

Ma quanto costa questo elettrodomestico? Il frigorifero compatto Xiaomi Mijia Double Door Refrigerator 118L arriva in Cina, al momento in pre-ordine, su Xiaomi Mall ad un prezzo molto interessante di 789 yuan, circa 96€.

