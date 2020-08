Xiaomi Mi Watch riceve un nuovo ed importante aggiornamento

È in fase di rilascio un nuovo aggiornamento per tutti i possessori di Xiaomi Mi Watch. Si tratta del quinto update che è stato rilasciato sin dal suo debutto lo scorso novembre 2019 e anche in questo caso le novità sono molteplici. Il primo smartwatch targato Xiaomi diviene così più completo e personalizzabile, grazie all'introduzione di più di 100 nuove watch faces, personalizzabili dall'utente.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mi Watch Revolve certificato: il lancio si fa più vicino

Il nuovo aggiornamento migliora l'esperienza di Xiaomi Mi Watch

Le novità introdotte dal nuovo aggiornamento per Xiaomi Mi Watch riguardano anche e soprattutto il suo aspetto funzionale. Xiaomi ha ben pensato di aggiungere dei promemoria per una vita più salutare ed equilibrata. Questi reminder ci consiglieranno di bere frequentemente, non andare a letto tardi, fare colazione, leggere o chiamare i propri parenti. È stata migliorata anche la componente sportiva: il monitoraggio dell'attività sportiva sarà accompagnato da supporto vocale e vibrazione, informandoci sulla distanza percorsa, tempo rimanente o il cambio di battito cardiaco.

Come già accade con Xiaomi Mi Band 5, adesso anche Xiaomi Mi Watch riceve il controllo remoto della fotocamera dello smartphone abbinato. Infine, è stato migliorato anche il supporto alla lingua inglese, correggendo alcuni errori e ottimizzando la UI in generale.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu