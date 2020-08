Dopo aver presentato i due nuovi flagship della serie Mi 10 e Redmi K30, Lei Jun ha presentato una nuova, sorprendente Smart TV. Infatti, Xiaomi ha lanciato la nuovissima Mi TV LUX Transparent Edition, il primo televisore con tecnologia Transparent OLED, che permette di vedere oltre il pannello.

Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition: tutto quello che c'è da sapere

A parte l'innovativo e futuristico pannello Transparent OLED, che è davvero trasparente dato che mostra anche il retro del display, la nuova Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition è un concentrato di specifiche premium. Anzitutto, il 55″ supporta un refresh rate a 120 Hz, la compensazione di movimento MEMC ed è spesso solo 5.7 mm, praticamente la TV più sottile mai vista. Inoltre, è equipaggiato dal nuovo processore MediaTek 9650, attualmente il top gamma della categoria. Per quanto riguarda il sonoro supporta il Dolby Atmos.

A Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition mancherà sicuramente il supporto all'HDR 10+ a 10 bit. In più, ha una copertura dello spazio colore del 93% con tecnologia DCI-P3 e ha una bassissima latenza da 1ms. Per quanto riguarda il software, sarà dotata del sistema AI Master, con un avanzato sistema di intelligenza artificiale che migliora a 360° l'esperienza utente.

Sicuramente, Xiaomi ha voluto stupire tutti senza più indugiare, visto che seppur brand come Samsung e LG hanno implementato queste tecnologie, non avevano ancora presentato sul mercato questo tipo di Smart TV. Infatti, l'azienda ha affermato: “Mi TV LUX Transparent Edition, la prima TV trasparente al mondo prodotta in serie. È già fantastico rendere possibile l'impossibile. La ricerca di Xiaomi è sempre stata quella di realizzare il prodotto più cool e la visione di diventare l'azienda più cool nel cuore degli utenti“.

Ma quanto costa questa meraviglia tecnologica? Il prezzo della Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition è molto alto, ma inquadrato per quanto riguarda la tipologia di prodotto: infatti, costerà 49.999 yuan, al cambio 6100€. Sicuramente non troppi per qualcosa di unico al mondo. Non si conosce attualmente la data di uscita.

