Xiaomi svela la magia dietro la Mi TV LUX Transparent Edition

Per quanto la “one more thing” alla presentazione di Mi 10 Ultra sia stato il nuovo go-kart Ninebot Lamborghini, diciamolo: la Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition è stata la vera sorpresa. Nessuno si aspettava che all'evento avremmo assistito al lancio di una vera e propria smart TV trasparente, la prima al mondo ad essere prodotta su larga scala. Fino a quel momento avevamo assistito ad alcuni prototipi di LG, ma è Xiaomi ad essersi fregiata di questo primato. Certo, le vendite al pubblico non sono ancora partite e chi è rimasto scottato dal mancato lancio di Mi MIX Alpha potrebbe rimanere scettico. Ma nel frattempo scopriamo meglio come Xiaomi sia riuscita a produrre un terminale tanto tecnologico.

Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition: ecco come è stato possibile realizzarla

Il primo passo per produrre una TV come la Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition è ovvio: spostare la componentistica hardware da dietro lo schermo. Il tutto è stato spostato nello stand girevole su cui poggia il pannello, compreso l'impianto audio da cui fuoriesce il sonoro. Dato il poco spazio a disposizione, Xiaomi ha dovuto creare un sistema di dissipazione adeguato, con una heatpipe per il chipset e numerosi fori di ventilazione tutt'attorno per aiutare l'aerazione.

Nonostante anche i pannelli LCD possano essere resi trasparenti, la resa è migliore quando si maneggia uno schermo OLED, data l'assenza di un impianto di retroilluminazione. Tuttavia, anche gli OLED devono essere manipolati per poter divenire trasparenti. In questo caso troviamo una matrice RGBW modificata per fa sì che metà sia trasparente. L'altra metà contiene pixel talmente fini da non poter essere visti (a meno di non avvicinarsi molto), così come lo spazio che li separa. Il risultato visivo è quello di una lastra di vetro uniforme, un effetto appagante alla vista e dal sapore futuristico.

In questa immagine potete vedere il confronto fra un normale pannello OLED ed uno con matrice RGBW ritoccata. Infine, a protezione del particolare schermo troviamo un vetro incollato tramite un'apposita colla a polimerizzazione UV ed un frame metallico che protegge l'intera scocca.

Un processo, quello della Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition, che potrebbe essere ripreso in futuro da Xiaomi. Non a caso si vociferava che l'azienda volesse lanciare un Mi 10 Ultra con selfie camera nascosta sotto allo schermo. Così non è stato, però, con ZTE che si appresta a conquistare questo traguardo.

