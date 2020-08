Come al solito quando si parla della compagnia di Lei Jun, smartphone, accessori e prodotti hi-tech sono solo la punta dell'iceberg. Il brand cinese punta a portare l'innovazione tecnologica, nelle case di tutti, ponendosi come un vero e proprio life style grazie al suo ecosistema. Ed ora ecco che arriva un nuovo progetto per il nostro paese, Xiaomi Mi Talks Powered by Qualcomm, una serie di incontri digitali realizzati in collaborazione con il chipmaker USA per raccontare dei cambiamenti che stanno avvenendo nelle nostre vite, parlando di 5G, innovazione e futuro.

Xiaomi lancia Mi Talks Powered by Qualcomm, un appuntamento per parlare di innovazione, 5G, cambiamento e sfide del futuro

Durante questo nuovo appuntamento targato Xiaomi e Qualcomm, ogni volta sarà presente un ospite diverso proveniente dal mondo dello sport, dello spettacolo o del Web. Attraverso i Mi Talks, Xiaomi desidera portare virtualmente consumatori e fan all'interno di un Mi Store, per assistere al racconto di storie di successo, attraverso la voce di donne e uomini che hanno dovuto o stanno affrontando sfide quotidiane per raggiungere i propri obiettivi.

Il primo talk, che vedrà protagonista Sofia Goggia, entrata nella storia dello sci azzurro ottenendo la medaglia d'oro nella discesa libera alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, sarà trasmesso questa sera alle ore 20.00 sul canale Facebook dell'azienda (lo trovate qui). In compagnia di Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia, Sofia racconterà le tappe che l'hanno portata al successo e che hanno cambiato e rivoluzionato la sua vita.

“Siamo convinti che l’unica costante sia il cambiamento, e che quindi sia necessario imparare a gestirlo per ottenere un risultato positivo. Abbiamo deciso di dare vita a questi incontri proprio perché, in questo momento storico, si sente ancora di più la necessità di raccontare e di ascoltare storie straordinarie. Speriamo di poterlo fare presto di persona, accogliendo tutti i fan e gli appassionati nei nostri Mi Store” – ha dichiarato Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi.

“Il grande cambiamento non lo ottieni quando raggiungi la vetta ma quando decidi di scalare quella montagna. E quando decidi di raggiungere quell'obiettivo è importante stabilire il giusto percorso e iniziare a lavorare per raggiungerlo” – ha affermato Sofia Goggia.

Per poter raggiungere e coinvolgere un numero sempre più ampio di persone, ma anche per rispettare le disposizioni previste a favore del distanziamento sociale, tutti i Mi Talks saranno trasmessi e pubblicati sui canali social di Xiaomi Italia. Rimanete quindi sintonizzati su Facebook e YouTube per non perdere neanche un appuntamento! Il secondo talk sarà infatti svelato il 31 agosto: chi sarà il protagonista della prossima storia?

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu