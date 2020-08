Durante l'evento del top di gamma dedicato al decennale della compagnia di Lei Jun – il potentissimo Mi 10 Ultra – la casa cinese ha approfittato della presentazione per lanciare anche una serie di nuovi prodotti in salsa tech. Tra questi ha trovato spazio la base di ricarica Xiaomi Mi Smart Tracking Charging Pad, una soluzione futuristica in grado di ricaricare fino a due dispositivi per volta e in grado di rilevare automaticamente i prodotti poggiati sulla superficie, compreso il loro posizionamento sulla stessa. Forse è più semplice dare un'occhiata al video in basso per capire al meglio il funzionamento di questo dispositivo!

Xiaomi Mi Smart Tracking Charging Pad è la base di ricarica wireless futuristica

L'intera superficie superiore è votata alla ricarica wireless dei dispositivi: basterà poggiare uno smartphone in qualsiasi punto per dare il via alla magia, come mostrato anche nella clip qui sotto. Xiaomi Mi Smart Tracking Charging Pad è in grado di rilevare l'esatta posizione del prodotto posizionato sulla superficie ed avviare la ricarica nel punto dedicato. A riprova di ciò è possibile notare una piccola luce che si sposterà sotto il dispositivo (come una sorta di animazione), in modo da dare il via alla fase di ricarica.

Max Weinbach di XDA ha particolarmente apprezzato la nuova base di ricarica wireless “magica” di Xiaomi, tanto da dedicare una breve clip al prodotto. Qui viene mostrato e spiegato il funzionamento dello stesso: la piastra dedicata alla ricarica wireless è montata su una struttura con due motorini che le permettono di muoversi in verticale ed orizzontale.

I love this @Xiaomi charger so much. It's so cool. pic.twitter.com/RO4EfoSPg5 — Max Weinbach (@MaxWinebach) August 24, 2020

Per chi fosse curioso di scoprire qualcosina in più, in basso trovate uno scatto dal vivo che mostra l'interno dello Xiaomi Mi Smart Tracking Charging Pad.

Nell'immagine è visibile la piastra di ricarica ed i due motorini che ne permettono il movimento. Tramite i vari sensori di pressione presenti sulla superficie, il dispositivo è in grado di rilevare il posizionamento preciso di ciò che viene posto su di esso, in modo da posizionare la piastra sotto il prodotto (che sia uno smartphone o il case di ricarica di un paio di cuffie TWS). La bobina di ricarica presenta un piccolo LED sulla parte superiore.

Allora, che ve ne pare di questa novità targata Xiaomi? Può piacere o meno, essere considerata troppo ingombrante o no, ma una cosa è certa: si tratta di qualcosa di inedito, mai visto con una base di ricarica wireless!

