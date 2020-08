Xiaomi Mi Note 3 si aggiorna alla MIUI 12 Stable | Download

Nonostante sembrava che Xiaomi Mi Note 3 non dovesse ricevere a breve l'aggiornamento alla MIUI 12 Stable, il roll-out è ufficialmente partito. L'ex capostipite della serie Note ha iniziato a ricevere la nuova UI, per quanto l'aggiornamento abbia fatto storcere il naso ai suoi possessori.

La MIUI 12 Stable inizia il suo percorso a bordo di Xiaomi Mi Note 3

Sì, perché l'aggiornamento per Xiaomi Mi Note 3 contiene il firmware V.12.0.1.0.PCHCNXM, pertanto MIUI 12 China Stable. Come avrete imparato da questa guida alla MIUI, le lettere che trovate dopo ai numeri hanno un significato ben specificato. In questo caso, “PCHCNXM” significa che la ROM è ancora basata su Android 9 Pie. In tempi in cui Android 11 si appresta a fare il suo debutto, è spiacevole constatare che Xiaomi Mi Note 3 si basi su una release vecchia di quasi due generazioni. Anche perché tutti gli altri aggiornamenti alla MIUI 12 si basano su Android 10.

Le novità portate dall'ultima versione dell'interfaccia sono molteplici: le abbiamo trattate nel dettaglio nell'articolo dedicato, assieme alla roadmap ufficiale. Nel caso voleste provare la ROM della madrepatria, vi lasciamo al link per il download. L'installazione, come sempre, andrà effettuata tramite recovery, ma fatelo a vostro rischio e pericolo.

Scarica la MIUI 12 Stable per Xiaomi Mi Note 3

Se voleste rimanere aggiornati sulle release della MIUI 12 per il vostro dispositivo, vi ricordiamo che nell'articolo dedicato trovate tutte le ultime versioni aggiornate quotidianamente.

