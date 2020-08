Xiaomi Mi Note 10 si sta aggiornando e lo sta facendo con l'update alla MIUI 12 Global Stable. Lo stesso trattamento riguarda anche la variante Pro, pressoché identica alla standard se non per qualche piccola differenza. Così facendo, anche l'ultimo esponente della serie Mi Note entra a far parte del club dei dispositivi aggiornatisi alla nuova edizione della UI di Xiaomi.

Anche Xiaomi Mi Note 10 inizia ad aggiornarsi alla MIUI 12 Global Stable

Conosciuto in Asia anche come Mi CC9 Pro, lo Mi Note 10/10 Pro sta ricevendo l'aggiornamento alla MIUI 12.0.1.0 Global Stable. Le novità portate dall'ultima versione dell'interfaccia sono molteplici: le abbiamo trattate nel dettaglio nell'articolo dedicato, assieme alla roadmap ufficiale. Nel caso voleste provare la ROM della madrepatria, vi lasciamo al link per il download. L'installazione, come sempre, andrà effettuata tramite recovery, ma fatelo a vostro rischio e pericolo. In alternativa, potete effettuare l'installazione pulita dell'aggiornamento OTA, ma solo in caso montiate la MIUI 11.1.3.0.

Scarica la MIUI 12 Global Stable per Xiaomi Mi Note 10/10 Pro

Se voleste rimanere aggiornati sulle release della MIUI 12 per il vostro dispositivo, vi ricordiamo che nell'articolo dedicato trovate tutte le ultime versioni aggiornate quotidianamente.

