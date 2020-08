Addio Xiaomi Mi MIX Alpha: il CEO conferma la sua interruzione

Se siete fra coloro che avrebbero voluto acquistare Xiaomi Mi MIX Alpha, beh, abbiamo brutte notizie per voi. Quasi un anno fa l'azienda destava lo stupore di molti, proponendo uno smartphone unico che ha subito alzato l'hype nei tech addicted. Sin dalla presentazione la community si è interrogata su quando sarebbe stato effettivamente commercializzato. Le prime vendite sarebbero dovute partire a fine 2019, salvo poi essere rinviato ad inizio 2020 a causa dei problemi di produzione riscontrati.

Lo Xiaomi Mi MIX Alpha è nato come concept phone e rimarrà tale

Purtroppo Xiaomi Mi MIX Alpha è successivamente scomparso, specialmente in Europa dove lo smartphone è stato solamente esposto in alcune circostanze. In primavera si è vociferata una possibile riedizione con hardware rinnovato, ma così non è stato. Sono passati diversi mesi e a mettere l'ultimo chiodo sulla bara di Mi MIX Alpha è stato Lei Jun, il CEO e co-fondatore di Xiaomi in persona.

In occasione del decennale di Xiaomi, Lei Jun ha pubblicato un manifesto su Weibo, al quale gli utenti hanno risposto ponendogli diversi quesiti. Ovviamente non è mancata la domanda riguardante Xiaomi Mi MIX Alpha e quando sarebbe stato eventualmente venduto. A quanto pare Lei si è trovato costretto ad affermare pubblicamente che il progetto Mi MIX Alpha è stato ufficialmente abbandonato. Egli ha affermato come lo smartphone sia stato un progetto di ricerca, un concept che non è riuscito ad entrare nella fase di produzione di massa. Il suo peculiare form factor lo rende altamente complesso nella sua realizzazione, basti pensare al display Surround e al modo con cui avvolge la scocca portante. Senza contare che il prezzo salato di 19.999 yuan, pari a circa 2500€, avrebbe implicato numeri di vendita forse non in grado di coprire i costi di produzione su larga scala.

Insomma, niente da fare per coloro che avrebbero voluto mettere le mani sopra su Xiaomi Mi MIX Alpha. Un'assenza che probabilmente verrà meno nel momento in cui sarà presentato Xiaomi Mi 10 Ultra. Si vocifera che sarà il primo con la selfie camera sotto allo schermo, ma anche in questo caso è possibile che le unità in vendita saranno molto poche.

