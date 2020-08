Xiaomi Mi 10 Ultra sarà presentato assieme a Mi MIX 4… o Mi Flex?

Martedì 11 agosto, per celebrare i 10 anni di attività della compagnia, Xiaomi terrà un evento molto particolare, in cui vi sarà perfino un discorso del CEO Lei Jun. Durante la festa dedicata al decimo compleanno saranno presentati anche Xiaomi Mi 10 Ultra e Redmi K30 Extreme Commemorative Edition, due smartphone di cui se ne sono dette di cotte e di crude nel corso degli ultimi mesi. Eppure potrebbero esserci anche altre sorprese e addirittura Xiaomi potrebbe tirare fuori dal cilindro il Mi MIX 4! Sarà davvero così?

Aggiornamento 07/08: nuove indiscrezioni potrebbero aver confermato l'arrivo del nuovo Mi MIX 4. Ve ne parliamo a fine articolo.

Redmi K30 e Mi 10 Extreme arriveranno l'11 agosto ma le novità non finiscono qui… qualcuno ha detto Xiaomi Mi MIX 4?

Partiamo subito col sottolineare che non si tratta di un leak vero e proprio ma di una voce scoppiata grazie ad un post pubblicato da Xu Jieyun su Weibo. Il capo del dipartimento PR di Xiaomi ha risposto ad alcune domande degli appassionati cinesi, con una serie di punti riguardanti il discorso di Lei Jun e le novità in arrivo. Ebbene, il dirigente ha specificato che Xiaomi Mi 10 e Redmi K30 Extreme non saranno i soli nuovi prodotti previsti per l'evento

Tanti tra i fan del brand hanno puntato il dito verso uno dei dispositivi più attesi dell'anno: lo Xiaomi Mi MIX 4. Nel corso dei mesi sono arrivate una valanga di indiscrezioni in merito al questo presunto smartphone tra indizi “nascosti” nei post di Lei Jun, voci di corridoio e brevetti sempre più “pionieristici”. Il povero super top è stato oggetto di smentite, allusioni e perfino di un'apparizione sullo store JD. Ormai è stato detto di tutto e di più ma manca ancora una vera e propria conferma da parte di Xiaomi. Che l'evento dell'11 agosto sia la volta buona?

Nel frattempo, per sapere tutto su Xiaomi Mi 10 Extreme qui trovate l'articolo dedicato. Se invece volete notizie su Redmi K30 Extreme, allora cliccate qui per accedere all'articolo con tutti i dettagli su specifiche, design e prezzi.

Aggiornamento 07/08

A quanto pare Xiaomi vorrebbe stupire tutti con il lancio di un inedito modello, secondo quanto riferito dal leaker Ice Universe. Ne parla sotto forma anonima come “Xiaomi xxx”, il cui debutto farebbe invidia alla nuova arrivata famiglia Samsung Galaxy Note 20.

Xiaomi xxx will shock the Galaxy. — Ice universe (@UniverseIce) August 7, 2020

Il nome non è specificato, ma è possibile che si riferisca a Xiaomi Mi MIX 4… oppure no? E se invece con “Galaxy” il leaker indichi il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 2 e con “Xiaomi xxx” sia il tanto chiacchierato pieghevole Mi Flex? Vi lasciamo con questa intrigante suggestione.

