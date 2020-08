Xiaomi Mi Band 5 NFC riceve la certificazione NCC: in arrivo anche in Italia?

Nonostante l'arrivo della nuova smartband del brand cinese sia stato accolto con favore, molta è stata l'amarezza per l'assenza di una delle feature ormai ritenute essenziali dai più. A correggere il tiro potrebbe pensarci la prossima Amazfit Band 6, con tutta una serie di funzionalità venute a mancare nell'indossabile di Xiaomi. Eppure le cose potrebbero cambiare in meglio grazie alla certificazione NCC dedicata alla Xiaomi Mi Band 5 NFC, che potrebbe fungere da apripista al debutto in Europa e in Italia.

Xiaomi Mi Band 5 NFC avvistata in versione “Global”: ecco tutti i dettagli

Xiaomi Mi Band 5 NFC (XMSH11HM) was listed on NCC of Taiwan. pic.twitter.com/jHmvkGqwRh — Deiki-kun (Deic@XDA) (@DeicPro) July 31, 2020

L'ente NCC di Taiwan ha pubblicato di recente tutta la documentazione relativa alla Xiaomi Mi Band 5 NFC, in arrivo nel paese. Il dispositivo è stato certificato con la sigla XMSH11HM: lo stesso leaker che ha scovato questa novità ha provato ad inserire il numero di serie nel database della compagnia. Sembra che il dispositivo in questione venga rilevato come una versione cinese della smartband, ma potrebbe trattarsi di un errore del sistema dato che questo modello non è ancora effettivamente in vendita a Taiwan.

Ma in tutto questo cosa c'entrano l'Europa e l'Italia con la Xiaomi Mi Band 5 NFC appena certificata? Come i più smaliziati ben sapranno, di solito i prodotti certificati a Taiwan sono prodotti Global, destinati anche alla commercializzazione in altri paesi. Ovviamente – come al solito – manca una conferma da parte della compagnia di Lei Jun, quindi bisognerà pazientare ancora. A parte la comparsata in Mi Fit come Mi Band 5 Pro, per il momento non sono presenti altri dettagli.

Per quanto riguarda eventuali cambiamenti nelle caratteristiche della smartband, la certificazione non offre dettagli. Il design risulta il medesimo ed è ben visibile nelle immagini allegate alla documentazione (le trovate in alto).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu