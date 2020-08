Xiaomi Mi Band 5 diventa un navigatore GPS con questa app

Continua il lavoro dello sviluppatore Francesco Re per portare l'esperienza del navigatore GPS su Xiaomi Mi Band 5 con Mi Band Maps. Inizialmente disponibile per le precedenti smartband Xiaomi e Amazfit, l'app si è via via aggiornata per accogliere gli ultimi modelli di indossabili. Con l'avvento della quinta generazione di Mi Band, Francesco ha ben pensato di aggiungere il supporto, dando modo ai suoi possessori di poter navigare mediante Google Maps.

Google Maps diventa realtà su Xiaomi Mi Band 5 grazie a Mi Band Maps

Pur avendo a disposizione uno schermo molto contenuto, Mi Band Maps permette di sfruttare lo schermo della Xiaomi Mi Band 5 per seguire le indicazioni di Google Maps dallo smartphone abbinato. Una volta avviata la navigazione potete tranquillamente riporre il telefono in tasca ed affidarvi alle indicazioni che riceverete sul wearable al polso.

I modelli compatibili con Mi Band Maps sono i seguenti: Xiaomi Mi Band 5, Mi Band 4, Mi Band 3, Amazfit Bip, Bip S, Bip Lite, Cor e Cor 2. Sì, perché fra i nuovi modelli compatibili troviamo anche il recente Amazfit Bip S Lite, per la contentezza degli amanti di smartband low-cost. Mi Band Maps è disponibile su Google Play Store al modico prezzo di 0,99€: vi ricordiamo che il suo utilizzo va abbinato a quello dell'app Mi Fit oppure Notify & Fitness.

Vi ricordiamo che un'altra versione dell'app, Amazfit Maps, fa la stessa cosa ma per i dispositivi Amazfit Pace, Stratos e Verge.

