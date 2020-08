Xiaomi Mi Band 5 si aggiorna in Italiano con la Mi Fit 4.4.0 | Download

Nelle ultime ore la compagnia cinese e la divisione nostrana della compagnia ci hanno letteralmente invaso con tantissimi prodotti (accessori, monopattini e Redmi), compresi l'ultima smartband del brand. La Xiaomi Mi Band 5 è finalmente ufficiale anche nel nostro paese e se vi state chiedendo quando sarà disponibile in italiano… niente paura, perché l'attesa dell'aggiornamento durerà pochissimo!

Aggiornamento 03/08: finalmente arriva l'aggiornamento con l'italiano, anche se al momento si tratta di una versione di Mi Fit non disponibile nel Play Store. Trovate tutti i dettagli, i link al download e le immagini a fine articolo.

L'aggiornamento per impostare la lingua in italiano arriverà molto presto

Come anticipato durante il debutto, la nuova smartband sarà acquistabile in italia a partire dalle 00:01 del 16 luglio tramite il sito ufficiale mi.com (e presso i Mi Store) ad un prezzo iniziale di 34.99€, fino ad esaurimento scorte (sia passerà poi a 39.99€). Tuttavia una nuova che avrete messo le mani sulla Xiaomi Mi Band 5 noterete che manca all'appello la lingua italiana, un dettaglio non da poco per alcuni. Per fortuna i testi presenti sono di facile comprensione, ma dormite sonni tranquilli perché si tratterà di una situazione passeggera.

Secondo quanto confermato dalla stessa azienda, infatti, la Xiaomi Mi Band 5 riceverà l'aggiornamento dedicato all'italiano a partire dal 30 luglio, tramite OTA. Quindi alla fine del mese, scaricando il nuovo firmware – utilizzando l'app per smartphone – potrete aggiornare l'indossabile e beneficiare senza alcun problema della lingua italiana.

In attesa che arrivi questo update e le novità annesse, approfittiamo per chiedere il vostro parere: che ve ne pare dei nuovi prodotti presentati da Xiaomi? E della Mi Band 5? La comprerete già al Day One? Fatecelo sapere nei commenti! Nel frattempo, se state valutando l'acquisto vi lasciamo con la nostra recensione.

Come avere l'italiano su Xiaomi Mi Band 5 con Mi Fit 4.4.0 | Download | Aggiornamento 03/08

1 di 6

L'aggiornamento con la lingua italiana per Xiaomi Mi Band 5 non è ancora disponibile tramite il Play Store ma in queste ore ha cominciato a fare capolino Mi Fit 4.4.0, che porta con sé proprio la tanto agognata novità. Al momento la nuova versione del software di Xiaomi non è ancora scaricabile in via ufficiale: forse si tratta di una release di prova mentre la sua incarnazione definitiva sarà disponibile nei prossimi giorni. Comunque se siete interessanti a ricevere l'italiano sulla Xiaomi Mi Band 5 non dovrete far altro che scaricare Mi Fit 4.4.0 e installare il file APK a bordo del vostro dispositivo.

Ora potrete aggiornare la vostra nuova smartband direttamente tramite l'applicazione ed il gioco è fatto. L'italiano sarà disponibile tra le lingue selezionabili, come si evince dalla galleria di immagini presente in alto.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu