Le attuali cuffie TWS del brand cinese non supportano ancora la tecnologia ANC, ma solo una doppia cancellazione passiva del rumore (PNC). Nonostante questa mancanza, comunque sia le Mi Air 2S che le 2 SE si sono rivelate un'ottima scelta, specialmente in relazione allo street price. Tuttavia se aspettate l'arrivo della cancellazione attiva del rumore per le cuffie true wireless dell'azienda dovrete pazientare ancora un po'. Non abbiamo ancora una data, ma il leaker cinese DigitalChatStation ha scovato la certificazione dedicata ad un paio di cuffie TWS del brand dotate di cancellazione attiva del rumore ANC: che si tratti delle prossime Xiaomi Mi Air 3?

Xiaomi prepara le sue prime cuffie TWS con tecnologia ANC: le Mi Air 3 sono in dirittura d'arrivo?

Non è dato di sapere se avremo a che fare con un proseguimento della gamma, con una nuova serie oppure con un modello aggiornato della famiglia Mi Air 2. Da questo punto di vista dovremo attendere ulteriori novità, ma la certificazione pubblicata in rete anticipa alcune feature. Oltre alla cancellazione attiva del rumore ANC le nuove cuffie TWS offriranno il supporto al Bluetooth 5.0, ai protocolli SBC e AAC, l'impermeabilità IPX4.

DigitalChatStation ha l'impressione che non si tratterà di una soluzione economica; infatti le prime indiscrezioni sul prezzo delle presunte Xiaomi Mi Air 3 indicano una cifra compresa tra i 499 ed i 799 yuan, circa 60/97€ al cambio attuale. Ricordiamo che in Cina le Mi Air 2 SE sono vendute a 21€ al cambio mentre le 2S si spingono fino a 51€ al cambio.

