È tempo di nuovi aggiornamenti per il duo di mid-range composto da Huawei P40 Lite ed il più vecchiotto Xiaomi Mi A2 Lite. Per quanto non siano accostabili, sia come software che come hardware, entrambi stanno ricevendo una rinfrescata alle patch di sicurezza. Sul primo abbiamo una EMUI totalmente proprietaria e lontana dall'ecosistema Google, al contrario dell'OS Android One che troviamo sul modello di Xiaomi.

Aggiornamento 10/08: arrivano le nuove patch di sicurezza anche per Mi A2 Lite. Ve ne parliamo a fine articolo.

Il nuovo aggiornamento per Xiaomi Mi A2 Lite e Huawei P40 Lite ne aggiorna il comparto sicurezza

I possessori di Xiaomi Mi A2 hanno avuto una bella sorpresa con lo scorso aggiornamento, il quale introdusse una feature tanto richiesta dagli utenti. Adesso è in arrivo un nuovo aggiornamento, la MIUI 11 Global Stable, basato su Android 10 e con le più recenti patch di giugno. Il changelog è molto stringato e non ci rivela ulteriori novità, se non i classici miglioramenti per stabilità e sicurezza del sistema.

Va in egual modo al più recente Huawei P40 Lite, dato che l'aggiornamento che sta ricevendo riguarda la release EMUI 10.1.0.226 da 719 MB. Anche in questo caso l'update è risicato nelle novità e porta con sé le patch di giugno.

Aggiornamento 10/08

Dopo quelle di giugno, le patch di sicurezza di luglio fanno la loro comparsa a bordo di Xiaomi Mi A2 Lite. In queste ore è stato rilasciato l'aggiornamento alla MIUI 11.0.9.0.QDLMIXM Global Stable, che potete scaricare qua sotto. Vi ricordiamo che questa tipologia di ROM va installata tramite recovery, in alternativa potete attendere che vi arrivi l'update.

Scarica la MIUI 11.0.9.0 per Xiaomi Mi A2 Lite

