I possessori di Xiaomi Mi 9T stanno un po' soffrendo con l'ultimo aggiornamento con la MIUI 12, il quale si sta rivelando più problematico del previsto. Sin dal primo rilascio ci sono stati disservizi con i Super Wallpaper, mentre successivamente il roll-out è stato direttamente interrotto. Il team MIUI aveva riscontrato bug notevoli che hanno reso pressoché obbligatorio lo stop dell'update via OTA. Da qualche giorno questo è ripreso in veste Global ed EEA, sia su Mi 9T che Mi 9T Pro, ma a quanto pare i problemi non vogliono accennare a finire.

L'aggiornamento della MIUI 12 ha “rotto” la barra delle notifiche

Se da un lato la MIUI 12 ha portato diverse migliorie su Xiaomi Mi 9T, alcuni utenti stanno segnalando problemi riguardanti il Tema Scuro. Una volta attivata la funzionalità per sfruttare il pannello AMOLED, la barra delle notifiche e la status bar continuano a mostrare scritte nere. Come ben capirete, ciò significa che il Tema Scuro non è ben supportato dalla UI di sistema, inficiando non poco l'esperienza di fruizione quotidiana.

Qua sopra potete “vedere” un esempio, catturato sullo Xiaomi Mi 9T aggiornato alla MIUI 12. Tirando giù la barra delle notifiche non si riescono a leggere le scritte, obbligando gli utenti a disattivare il Tema Scuro. Fortunatamente il team MIUI è conscio di questa problematica, come dichiarato sul forum Xiaomi, e ci auguriamo che già nel prossimo aggiornamento possa essere risolto.

