Xiaomi Mi 8 Pro/Explorer si aggiorna alla MIUI 12 Stable | Download

Dopo qualche giorno di pausa, il rilascio dell'aggiornamento alla MIUI 12 torna e lo fa con la coppia composta da Xiaomi Mi 8 Pro e Mi 8 Explorer Edition. I due ex top di gamma fanno coda alla versione standard e quella Lite, già aggiornatosi in precedenza. Si tratta di un'anomalia, dato che i due smartphone facevano parte del primo gruppo di smartphone che avrebbe dovuto ricevere l'update in questione. Così non è stato, ma comunque meglio tardi che mai.

La MIUI 12 arriva anche su Xiaomi Mi 8 Pro e Mi 8 Explorer Edition

Sia per Xiaomi Mi 8 Pro (conosciuto anche come Mi 8 UD) che per Mi 8 Explorer Edition l'aggiornamento riguarda la MIUI 12 China Stable. Per il primo si tratta della 12.0.1.0.QECCNXM, mentre per il secondo della 12.0.1.0.QEHCNXM. Le novità portate dall'ultima versione dell'interfaccia sono molteplici: le abbiamo trattate nel dettaglio nell'articolo dedicato, assieme alla roadmap ufficiale. Nel caso voleste provare la ROM della madrepatria, vi lasciamo al link per il download. L'installazione, come sempre, andrà effettuata tramite recovery, ma fatelo a vostro rischio e pericolo.

Scarica la MIUI 12 China Stable per Xiaomi Mi 8 Explorer

Scarica la MIUI 12 China Stable per Xiaomi Mi 8 Pro (UD)

Se voleste rimanere aggiornati sulle release della MIUI 12 per il vostro dispositivo, vi ricordiamo che nell'articolo dedicato trovate tutte le ultime versioni aggiornate quotidianamente.

