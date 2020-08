Xiaomi Mi 8 Lite si aggiorna alla MIUI 12 Stable | Download

Fra i vari modelli che si devono aggiornare alla MIUI 12 Stable compare anche il mid-range Xiaomi Mi 8 Lite. Pur essendo uscito quasi due anni fa, Xiaomi si conferma portare i propri aggiornamenti su quanti più modelli possibili. Un'ottima notizia per i suoi possessori che, dopo svariate settimane di fase beta, possono saggiare l'ultima interfaccia in versione stabile.

La MIUI 12 inizia a farsi strada a bordo di Xiaomi Mi 8 Lite

Giunto sul mercato con Android 8.1 Oreo e MIUI 10, la MIUI 12 per Xiaomi Mi 8 Lite è stata preceduta da ben tre major updates, fra MIUI 11, Android 9 Pie e Android 10. La MIUI 12 China Stable in questione rimane ovviamente ancorata all'ultimo firmware di Google, ma portando con sé tutte le novità marchiate MIUI. Non si tratta, però, della release occidentale, ancora in fase di lavorazione sia in modalità Global che EEA. Per queste due sarà ancora necessario attendere, per quanto già nei prossimi giorni potrebbero essere rilasciate.

Come tutte le ROM di questo tipo, potete già effettuare l'installazione agendo tramite la modalità recovery. Lo staff di GizChina non si ritiene responsabile qualora sorgessero problemi dall'installazione.

Scarica la MIUI 12.0.1.0 China Stable per Xiaomi Mi 8 Lite

Se voleste rimanere aggiornati sulle release della MIUI 12 per il vostro dispositivo, vi ricordiamo che nell'articolo dedicato trovate tutte le ultime versioni aggiornate quotidianamente.

