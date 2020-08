Xiaomi Mi 10 Youth Doraemon Edition si mostra nella prima immagine

Il 27 Aprile è il gran giorno: Xiaomi alzerà il sipario sulla MIUI 12 e nello stesso tempo presenterà al pubblico cinese il nuovo Mi 10 Youth. Il dispositivo dovrebbe essere la variante asiatica del nostro Mi 10 Lite, eppure ci saranno dei miglioramenti non da poco per il comparto fotografico. Resta da vedere se ci saranno ulteriori novità per quanto riguarda le specifiche. Nel frattempo la compagnia di Lei Jun non nasconde il target del nuovo smartphone, puntando a tutta forza sui giovani e forse perfino sfruttando l'effetto nostalgia con una Xiaomi Mi 10 Youth Doraemon Edition.

Aggiornamento 27/08: la Doraemon Edition è vicinissima al debutto. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Impossibile non farsi venire in mente Xiaomi Mi 10 Youth Doraemon Edition dopo aver visto il nuovo teaser

Il dispositivo, infatti, verrà spedito in 5 confezioni differenti: non sarà possibile scegliere la preferita ma i vari box saranno inviati in modo del tutto casuale. Insomma, Xiaomi Mi 10 Youth si presenta in modo fresco e giovanile anche nella confezione di vendita, ma potrebbe esserci in serbo anche qualcosa di più.

Su Weibo, l'azienda ha pubblicato un riferimento abbastanza esplicito ad uno dei personaggi più amati da grandi e piccoli. L'immagine lascia pochissimo spazio ai dubbi e anche gli utenti cinesi sono stra-certi che si tratti di Doraemon. Insomma, Xiaomi vuole puntare sull'effetto nostalgia? Vedremo quali saranno le novità in arrivo, anche perché al momento la compagnia non si è sbilanciata a riguardo, lasciando che gli appassionati commentassero e ruota libera. Che sia in arrivo uno Xiaomi Mi 10 Youth Doraemon Edition?

Non è da escludere, anche se potrebbe trattarsi anche di una serie di accessori (magari non limitati solo al nuovo arrivato). Comunque sembra che il lancio di questa novità sia previsto per il 22 Aprile, quindi provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ne sapremo di più.

Ecco l'invito stampa a tema Doraemon per l'evento di lancio | Aggiornamento 22/04

1 di 2

A quanto pare sembra che il riferimento a Doraemon sia legato all'invito stampa dedicato all'evento di Xiaomi Mi 10 Youth. Quindi almeno per ora sembra che non sia prevista una Special Edition dedicato al personaggio, anche se potrebbero comunque arrivare novità nel corso dei prossimi giorni (in fondo resta la domanda: perché tirare in ballo Doraemon?).

1 di 2

L'invito in questione rinnova l'appuntamento per il 27 Aprile ed arriva sotto forma di una simpatica macchinetta per pupazzi a tema Doraemon. Al suo interno sono contenute cinque palline, ognuna dedicata ad una caratteristica del nuovo medio di gamma (come le colorazioni giovanili e lo zoom 50X).

Xiaomi Mi 10 Youth Doraemon Edition | Aggiornamento 27/08

A distanza di ben quattro mesi dalle prime notizie in merito allo Xiaomi Mi 10 Youth Doraemon Edition… ecco spuntare la prima immagine di questa versione! Ormai avevamo perso le speranze, pensando che il riferimento al gattone blu fosse solo per l'invito all'evento di presentazione e invece l'azienda cinese ha pensato bene di rilasciare il dispositivo nonostante siano passati un po' di mesi.

I preorder dello smartphone partiranno domani, 28 agosto, mentre per le vendite vere e proprie bisognerà attendere il 1 settembre. L'immagine pubblicata su Weibo (la trovate in copertina) mostra anche parte del contenuto della confezione, la quale offrirà una cover personalizzata. Il retro dello Xiaomi Mi 10 Youth in versione Doraemon presenta una bella colorazione blu, sempre a tema. Infine sembra che potrebbero esserci novità anche per l'interfaccia (con sfondi e icone dedicati) ma non vi è ancora una conferma.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu