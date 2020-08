Prestante, completo ma sopratutto bello, Xiaomi Mi 10 Ultra continua a convincere sempre più utenti con le sue caratteristiche. Una di queste, è sicuramente il colore, o meglio i colori con cui ha debuttato. Ma perché il brand ha scelto questi 3 colori particolari? Ce lo spiega Lei Jun, CEO della compagnia, illustrandone il percorso.

Xiaomi Mi 10 Ultra: i 3 colori rappresentano l'evoluzione del brand

La scelta dei 3 colori per Xiaomi Mi 10 Ultra è ricaduta sugli esercizi di stile che in questi 10 anni hanno più innovato la gamma regina del brand e ce li spiega Lei Jun su Weibo. Infatti, partendo dal Ceramic Black, esso è sicuramente ispirato al Mi MIX, che recentemente è stato messo in ben 3 musei europei. Andando poi verso il Bright Silver Edition, cioè quello in finitura a specchio, troviamo l'ispirazione nell'edizione speciale di Mi 6, uscita 3 anni fa. Infine, per la Transparent Edition, ovviamente il riferimento è al Mi 8 Explorer Edition, che sorprese tutti 2 anni or sono.

Ovviamente, questa scelta di colori per Mi 10 Ultra è sicuramente molto sommaria, dato che Xiaomi ne ha pubblicato un intero editoriale (che vi lasciamo in fonte, ma è in cinese), ma i più attenti potranno far caso al fatto che queste colorazioni sono le stesse degli smartphone preferiti da Lei Jun, che nei mesi aveva dato continuamente indizi in merito, mandando fuori pista molti pensando si riferisse al Mi MIX 4. Svelato l'arcano, non ci resta che sperare che la petizione faccia effetto, perché non averlo in Occidente resta un peccato capitale.

