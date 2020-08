Il giorno tanto atteso è arrivato: Xiaomi Mi 10 Ultra “Commemorative Edition” è il protagonista dell'evento odierno che celebra i 10 anni del marchio. Era il 6 aprile 2010 quando Lei Jun, Lin Bin ed altri sei soci fondavano quella che è presto divenuta una delle principali realtà nel mondo degli smartphone. Mi 10 Ultra rappresenta il picco della ricerca e sviluppo in ambito tecnologico da parte dell'azienda, un top di gamma completo di features di altissimo livello.

La prima novità cardine che troviamo a bordo di Xiaomi Mi 10 Ultra è rappresentata dal suo display: rispetto a Mi 10 Pro, qua vediamo adottato un refresh rate maggiorato a 120 Hz. Siamo di fronte al primo smartphone AMOLED prodotto da Xiaomi ad utilizzare un refresh rate superiore ai 90 Hz. Il pannello utilizzato è uno schermo curvo forato da 6,67″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) che permette così di ospitare la selfie camera in alto nell'angolo a sinistra. Esteticamente parlando, per Mi 10 Ultra si è ben deciso di adottare un'estetica differente dai top di gamma attualmente in commercio. Sono disponibili tre versioni differenti, a seconda della colorazione: Ceramic Black, Bright Silver e Transparent Edition.

Xiaomi Mi 10 Ultra presentato ufficialmente per celebrare i 10 anni dell'azienda

Inutile dire che Xiaomi Mi 10 Ultra integra il meglio che si possa trovare in ambito hardware al giorno d'oggi. A partire dallo Snapdragon 865 targato Qualcomm, il SoC high-end realizzato a 7 nm. Esso cela una CPU octa-core Kryo 585 ad alta potenza (1 x 2,84 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz) ed una GPU Adreno 650 settata a 587 MHz. Una configurazione che, associata agli 8/12/16 GB di RAM LPDDR5 e i 256/512 GB di storage UFS 3.1 (non espandibile), permette di ottenere un punteggio Antutu pari a circa 680.000 punti.

L'altro aspetto fondamentale di Xiaomi Mi 10 Ultra è rappresentato dalla sua batteria. Non tanto per l'amperaggio, comunque da 4.500 mAh, quanto piuttosto per l'incredibile ricarica rapida in grado di spingersi fino ai 120W (20V 6A). Non soltanto: è anche il più veloce quando si tratta di ricarica wireless (anche inversa a 10W), grazie ad una potenza di ben 55W. Tramite cavo si arriva al 100% in soltanto 23 minuti, con quella wireless in 40 minuti. Un hardware molto ricco, dato che a completare il tutto troviamo un potente motore della vibrazione, un paio di speaker stereo Hi-Res ed un sensore ID nel display di nuova generazione.

Siamo in live su YouTube per seguire l'evento che è in corso: la disamina di Xiaomi Mi 10 Ultra inizia dopo circa 2 ore dall'inizio della diretta

Novità anche per la fotocamera

Come avrete forse notato, il numero “120” è piuttosto ricorrente quando si ha a che fare con Xiaomi Mi 10 Ultra. Anche perché li ritroviamo anche in ambito fotografico, dove il nuovo flagship Xiaomi offre uno zoom 120x mai visto finora. Il teleobiettivo periscopiale ottico 5x, in collaborazione con il software ad hoc, permette di avere una lunghezza focale molto elevata (12-120 mm), con tanto di modalità Super Moon per immortalare al meglio le notti lunari.

Dati alla mano, Mi 10 Ultra integra una particolare configurazione da 48+12+48+20 MP f/1.85/2/4.1//2.2. Il sensore primario è affiancato da ben due teleobiettivi (oltre che da un grandangolare), uno con zoom ottico 2x e uno 5x.

Scheda tecnica

Display AMOLED HDR10+ da 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 394 PPI, refresh rate a 120 Hz e sample touch a 240 Hz;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 394 PPI, refresh rate a e sample touch a 240 Hz; dimensioni di 162,38 x 75,04 x 9,45 mm per 221 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 ;

; GPU Qualcomm Adreno 650;

8/12/16 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 128/256/512 GB di storage UFS 3.1 non espandibile;

di storage UFS 3.1 non espandibile; lettore d'impronte nel display e riconoscimento facciale;

quad camera posteriore da 48+48+12+20 MP f/1.8-4.1-2.0-2.2 con doppio teleobiettivo 2x/5x, grandangolare a 128°, autofocus PDAF/Dual Pixel e doppio OIS;

f/1.8-4.1-2.0-2.2 con doppio teleobiettivo 2x/5x, grandangolare a 128°, autofocus PDAF/Dual Pixel e doppio OIS; selfie camera da 20 MP ;

; supporto dual SIM 5G/4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, Dual-frequency GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, USB Type-C e sensore IR;

batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida 120W , wireless a 50W ed inversa a 10W;

con ricarica rapida , wireless a ed inversa a 10W; sistema operativo Android 10 con MIUI 12.

Prezzo e data d'uscita

Xiaomi Mi 10 Ultra sarà disponibile ai seguenti prezzi:

8/128 GB : 5299 yuan ( 648€ )

: 5299 yuan ( ) 8/256 GB : 5599 yuan ( 685€ )

: 5599 yuan ( ) 12/256 GB : 5999 yuan ( 734€ )

: 5999 yuan ( ) 16/512 GB: 6999 yuan (856€)

