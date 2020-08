È ormai un dato di fatto: Xiaomi Mi 10 Ultra vuole e continua a far parlare di sé. Se qualcuno aveva provato a destabilizzare l'utenza con feedback negativi fasulli, un utente ha mostrato quanto può essere veloce la ricarica da 120W, denotando tra l'altro una buona autonomia della batteria.

Xiaomi Mi 10 Ultra: un utente mostra l'elevata velocità di ricarica della batteria e l'autonomia, Jeffrey Yang apprezza

A far presente le capacità di ricarica e di autonomia della batteria di Xiaomi Mi 10 Ultra è stato un utente di Weibo, che dopo una settimana di utilizzo dello smartphone è rimasto seriamente impressionato in merito alla ricarica da 120W, postando 3 screenshot in merito. Come si può denotare, con un uso molto intenso, Mi 10 Ultra è riuscito a fare quasi 7 ore di schermo, mentre con un uso medio ha coperto quasi 18 ore con 5 ore e mezzo di schermo. Infine, con un utilizzo blando è arrivato quasi ad un giorno di utilizzo.

Ma quello che ha davvero lasciato sorpreso l'utente è che Xiaomi Mi 10 Ultra si è ricaricato al 100% in appena 23 minuti, con il 40% in circa 5. Questo non ha lasciato indifferente Jeffrey Yang, Vicepresidente di Xiaomi. Yang ha infatti dichiarato che i passi in avanti fatti dalla tecnologia sono davvero enormi e si complimenta in merito alla velocità di ricarica.

Insomma, questo Mi 10 Ultra pare sorprendere davvero tutti, tanto da spingere gli utenti occidentali a lanciarsi in una petizione per poterlo anche fuori dalla Cina. Ovviamente si spera vengano ascoltati, visti i risultati.

