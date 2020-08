La presentazione dei nuovi Xiaomi Mi 10 Ultra e Redmi K30 Ultra ha attirato l'attenzione di molti, il primo per la sua scheda tecnica di altissimo livello, il secondo per il suo prezzo competitivo. Tuttavia, sin da subito abbiamo potuto constatare come l'evento non fosse pensato per la platea occidentale. Per quanto anche i social internazionali ne abbiano parlato, la diretta streaming si è tenuta unicamente su Weibo, senza live su YouTube o Facebook. Quello che prima era un presentimento adesso pare essersi avverato: il lancio in Europa non si farà, almeno per il momento.

Brutte notizie per tutti coloro che aspettavano il lancio in Europa di Xiaomi Mi 10 Ultra e Redmi K30 Ultra

Evidentemente la richiesta da parte di utenti e addetti ai lavori è stata così alta da spingere la stessa Xiaomi ad esporsi in merito. I rappresentati dell'azienda hanno confermato al team di GSMArena che sia Xiaomi Mi 10 Ultra che Redmi K30 Ultra sono esclusivi per la Cina. Per il momento un lancio Global, oltre che in Europa, non è previsto e molto difficilmente avrà luogo, pur non avendo specificato le motivazioni. Inoltre, hanno tenuto ad eliminare qualsiasi rumor sottolineando che non ci sarà nessun rebrand col marchio POCO. Niente da fare, quindi, per un possibile POCO F2 Ultra.

Un vero peccato, anche se per Xiaomi Mi 10 Ultra il prezzo potrebbe aver giocato un ruolo decisivo nella scelta di non portarlo fuori dalla Cina. Stando ai costi di Xiaomi Mi 10 Pro in Italia, è altamente probabile che la variante Ultra sarebbe costata sopra i 1000€. Un costo che l'avrebbe messo in diretta competizione con i top di gamma più costosi in circolazione ma che godono di una maggiore fama.

