L'11 agosto 2020 è un giorno molto importante per Xiaomi, dato che ha celebrato il 10° compleanno del brand. In questa occasione, sono stati presentati due smartphone molto importanti quanto differenti nel prezzo: Xiaomi Mi 10 Ultra e Redmi K30 Ultra, che hanno specifiche molto interessanti e di fascia top. Ma da chi si è rifornita la compagnia per componenti? La risposta la danno direttamente i fornitori.

Xiaomi: il display ed il sensore d'impronte di Mi 10 Ultra e Redmi K30 Ultra sono forniti dai cinesi TCL e Goodix

A rivelare la provenienza di due delle componenti principali dei due flagship premium Xiaomi Mi 10 Ultra e Redmi K30 Ultra ci pensano i fornitori del sensore d'impronte e del display, cioè Goodix e TCL, entrambi cinesi. Per quanto riguarda Goodix, il fornitore di sensori d'impronte commemora il decennale di Xiaomi mostrando come i due smartphone presentati siano dotati della sua soluzione sotto il display e touch AMOLED. Se guardiamo a TCL, il colosso dei display ha celebrato il Mi 10 Ultra mostrando le capacità del pannello fornito per equipaggiarlo.

Insomma, pare proprio che i fornitori cinesi tengano particolarmente a far vedere la loro presenza sui dispositivi di un colosso come Xiaomi, che oltre a questi due, potrebbe essersi rifornito anche ad altri fornitori cinesi per le altre componenti per Mi 10 Ultra e Redmi K30 Ultra, che ricordiamo essere dotato di chipset MediaTek (sebbene sia taiwanese). Che sia un importante rilancio di un settore nazionale spesso non messo in risalto?

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu