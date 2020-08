Xiaomi Mi 10 Ultra è il primo al mondo con Quick Charge 5

Pur essendo lo smartphone dei record, purtroppo lo Xiaomi Mi 10 Ultra non è riuscito a sorprenderci con la vociferata selfie camera sotto al display. Sarà quasi sicuramente ZTE a fregiarsi di questo traguardo, ma al contempo il nuovo top di gamma Xiaomi ha infranto un altro record. Mi 10 Ultra racchiude tutti gli sforzi del produttore nei suoi 10 anni di vita, integrando caratteristiche mai viste prima d'ora. Per esempio la fotocamera con zoom 120x, ma soprattutto la batteria con le ricariche più veloci al mondo, grazie anche al supporto Quick Charge 5.

Powered by #Snapdragon 865 and the first device to include Quick Charge 5, we’re thrilled to share the @Xiaomi #Mi10Ultra received the top score from @DxOMark. https://t.co/abL7SsEyOj

— Qualcomm (@Qualcomm) August 12, 2020