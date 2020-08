Xiaomi Mi 10 Ultra: la prima foto dal vivo è una bufala

Da qualche ora gira in rete la presunta foto dal vivo che ritrarrebbe in tutto il suo splendore Xiaomi Mi 10 Ultra. L'immagine è soltanto parziale, ma la fotocamera in primo piano non lascerebbe spazio ai dubbi: è lo stesso modulo fotografico delle immagini promozionali trapelate negli scorsi giorni. Una somiglianza netta che, però, deriva da una furba manipolazione delle immagini.

LEGGI ANCHE:

Addio Xiaomi Mi MIX Alpha: il CEO conferma la sua interruzione

La prima foto dal vivo di Xiaomi Mi 10 Ultra ne conferma la fotocamera

Ad un primo sguardo, questa foto di Xiaomi Mi 10 Ultra potrebbe trarre in inganno un occhio poco attento, ma basta soffermarcisi un minimo per scovare delle stranezze. Innanzitutto i riflessi non combaciano: la back cover, qua mostrata in versione bianco perlaceo, ha un riflesso arancione totalmente assente sulla fotocamera. Il motivo è presto detto: la fotocamera è stata ritagliata dai render e schiaffata sopra a chissà quale altro smartphone (azzardo possa essere Mi CC9). Lo si nota dal riflesso metallico in diagonale sopra alle tre fotocamere inferiori. Fra l'altro, la colorazione della back cover non corrispondere a nessuna delle tre colorazioni con cui dovrebbe essere commercializzato.

Questo significa che anche i succitati render promozionali di Xiaomi Mi 10 Ultra siano falsi? Quasi sicuramente no. Per quanto non ci sia un teaser ufficiale che ce ne dia conferma, è altamente probabile che i render trapelati siano comunque attendibili. Sono fatti troppo bene e diversi da qualsiasi altro modulo visto finora perché si trattino anch'essi di un falso “d'autore”.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu