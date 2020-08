Neanche il tempo di uscire e già ha i suoi primi problemi: Xiaomi Mi 10 Ultra infatti è stato vittima di una curiosa vicenda avvenuta sul sito di e-commerce JD.com, dove si è ritrovato con alcuni feedback negativi che risultano essere però fasulli, o quanto meno miravano a screditare l'azienda.

Xiaomi Mi 10 Ultra: i feedback negativi non sarebbero autentici, ecco perché

Leggendo i feedback rilasciati su JD.com in merito al nuovo flagship di Xiaomi, che sarebbe reo, secondo alcuni commenti, di crashare almeno sette/otto volte e di raggiungere temperature sopra i 50 C° in una sola settimana di utilizzo. Inoltre, Mi 10 Ultra sarebbe accusato di ricaricarsi troppo lentamente e di scaricarsi troppo velocemente, addirittura in 2 ore, in più le fotografie non sarebbero nitide e non sarebbe nemmeno impermeabile. Insomma, un disastro.

Ma andando a leggere con precisione provenienza e data dei feedback a Xiaomi Mi 10 Ultra, possiamo notare molte incongruenze nei commenti negativi. Prima cosa, il feedback è arrivato giusto un giorno dopo la messa in commercio e quindi sarebbe impossibile dire “dopo una settimana di utilizzo“. Inoltre, due dei feedback sarebbero opera di una sola persona che li ha postati a distanza di soli 3 minuti. Infine, nelle foto postate c'è solo la confezione dello smartphone e per di più sigillata! Caso ancor più particolare, le foto incriminate sono scattate da un Huawei P40 Pro+, il che è tutto dire.

Xiaomi non è rimasta certo a guardare ed ha già mosso i primi passi per querelare al Ministero della Giustizia gli accusatori. Certo è, che il Mi 10 Ultra avrà sicuramente la strada in salita.

