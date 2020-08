Xiaomi Mi 10 Ultra batte tutti su DxOMark: è lui il miglior camera phone!

Fresco di presentazione ufficiale, lo Xiaomi Mi 10 Ultra si presenta in maniera subito impattante, salendo in cima alla classifica di DxOMark. Il nuovo flagship Xiaomi si dota di un comparto fotografico mai visto prima, un'evoluzione dell'approccio adottato con i precedenti top di gamma. Viene così scalzato il già prestante Huawei P40 Pro, così come gli esponenti di casa Honor e OPPO.

Xiaomi Mi 10 Ultra debutta col botto su DxOMark e conquista il primo posto

Innanzitutto vediamo qual è la configurazione hardware di Xiaomi Mi 10 Ultra:

Primario da 48 MP f/1.85, 1/1.32″, PDAF e OIS

f/1.85, 1/1.32″, PDAF e OIS Teleobiettivo 2x da 12 MP f/2, 1/2.56″, Dual Pixel

f/2, 1/2.56″, Dual Pixel Teleobiettivo 5x da 48 MP f/4.1, 1/2″, PDAF e OIS

f/4.1, 1/2″, PDAF e OIS Grandangolare da 20 MP f/2.2, 1/2.8″, PDAF

Per raggiungere l'incredibile traguardo che è lo zoom 120x, quindi, si è scelta una doppia configurazione per quanto riguarda il teleobiettivo. Quello con struttura periscopiale con zoom ottico 5x è affiancato da un più canonico, con zoom ottico 2x. Inoltre, lo Snapdragon 865 fa sì che si possano realizzare video 8K 4320p a 30 fps e 4K 2160p a 60 fps.

Il punteggio elevato raggiunto da Xiaomi Mi 10 Ultra è permesso da un ottimo bilanciamento fra hardware e software. La fotocamera adoperata fa bene in tutti i parametri più importanti, fra cui esposizione, resa cromatica, bilanciamento del bianco e gamma dinamica. A beneficiarne è la modalità HDR, con scatti ottimamente esposti sia nelle zone chiare che in quelle scure. Molto bene anche la modalità Bokeh, con un teleobiettivo 2x che restituisce un aspetto molto naturale. Molto comodo il grandangolare utilizzato, la cui lunghezza focale da 12 mm offre un FoV fra i più ampi mai visti.

Per quanto riguarda lo zoom, la lunghezza focale massima da 120 mm offre una qualità dell'immagine invidiabile. Anche zoomando parecchio non si hanno perdite eccessive per ciò che concerne nitidezza e rumore dell'immagine. Inutile dire che tutto ciò, unito alla stabilizzazione ottica, fa sì che anche gli scatti in notturna restituiscano immagini di alto livello. Ma non finisce qua. Xiaomi Mi 10 Ultra si è dimostrato il migliore anche in ambito video, con un punteggio DxOMark di 106. Sono state molto apprezzate le clip realizzate in 4K a 60 fps, con movimenti fluidi e ben immortalati.

Ecco, quindi, come si compone adesso la classifica di DxOMark:

130 – Xiaomi Mi 10 Ultra 128 – Huawei P40 Pro 125 – Honor 30 Pro+ 124 – OPPO Find X2 Pro / Xiaomi Mi 10 Pro 123 – Huawei Mate 30 Pro 5G 122 – Honor V30 Pro / Samsung Galaxy S20 Ultra 121 – Huawei Mate 30 Pro / Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition 118 – Samsung Galaxy S20+ 117 – Apple iPhone 11 Pro Max / Samsung Galaxy Note 10 5G / Samsung Galaxy Note 10+ 5G 116 – Huawei P30 Pro / OPPO Reno 10x Zoom / Samsung Galaxy S10 5G

