Domani sarà il grande giorno: Xiaomi Mi 10 Ultra sarà presentato al grande pubblico e potete seguire l'evento in diretta con noi. Per l'occasione, infatti, il team di GizChina.it seguirà l'evento in streaming su YouTube, in modo da illustrarvi in italiano tutte le novità in arrivo. Sì, perché sul palco virtuale del keynote Xiaomi non ci sarà soltanto Mi 10 Ultra, ma anche Redmi K30 Ultra e diversi nuovi accessori.

Il 2020 non rappresenta un anno qualsiasi, bensì il decennale dalla nascita del marchio Xiaomi. Era il 2020 quando Lei Jun e soci ufficializzavano il debutto della società in Cina, per poi sbarcare in occidente anni dopo. La celebrazione dell'evento non sarà soltanto simbolica, ma anche con un prodotto come Xiaomi Mi 10 Ultra che simboleggerà il progresso tecnologico.

Come seguire la presentazione in diretta di Xiaomi Mi 10 Ultra e Redmi K30 Ultra

Sì, perché su Xiaomi Mi 10 Ultra il numero “120” assume un ruolo molto importante, contraddistinguendo tre features principali. Il nuovo top di gamma sarà il primo Xiaomi ad essere contraddistinto da un display AMOLED con refresh rate a 120 Hz, oltre ad essere il primo al mondo con una ricarica ultra rapida a 120W. Ma non solo: la fotocamera sarà dotata di un teleobiettivo periscopiale con un incredibile zoom 120x, superiore persino al 100x di Samsung Galaxy S20 Ultra.

Si vocifera anche che Xiaomi Mi 10 Ultra, che in oriente sarà commercializzato come Commemorative Edition, potrebbe avere una variante con selfie camera sotto allo schermo. È possibile che questo, però, sarà un altro smartphone ancora: che possa trattarsi del tanto atteso Xiaomi Mi MIX 4?

E non dimentichiamoci di Redmi K30 Ultra, anch'esso “Extreme Commemorative Edition“, il nuovo top di gamma Redmi che prenderà quanto di buono visto con K30 Pro e lo eleverà ulteriormente. Anch'esso avrà un display a 120 Hz, per quanto full screen con pop-up camera, ma al suo interno anziché un chipset Qualcomm Snapdragon 865/865+ avremo il MediaTek Dimensity 1000+.

Insomma, la carne al fuoco è tantissima e quindi non potete assolutamente perdervi l'evento di domani 11 agosto. La presentazione inizierà alle 19:30 di Pechino, pertanto alle 13:30 in Italia. Su YouTube seguiremo l'evento in diretta, quindi vi lasciamo al link della diretta streaming:

