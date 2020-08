Xiaomi Mi 10 Ultra ha tre nuovi incredibili accessori di ricarica

Se lo Xiaomi Mi 10 Ultra sta facendo così tanto parlare di sé è anche e soprattutto per il suo comparto batteria. L'unità di per sé non fa gridare al miracolo, una 4.500 mAh comune a vari top di gamma, ma ciò che fa esclamare “wow” sono gli standard di ricarica adottati da record. A partire dalla modalità cablata, in grado di spingersi fino ad una potenza massima di 120W. Per non parlare di quella wireless a 55W, entrambe tecnologie che sono adesso supportate da nuovi accessori ad hoc.

La batteria di Xiaomi Mi 10 Ultra sarà supportata da accessori studiati ad hoc

Mi 20W Smart Tracking Charging Pad

L'accessorio che più ci ha sorpreso durante la presentazione di Xiaomi Mi 10 Ultra è senz'altro il Mi 20W Smart Tracking Charging Pad. All'apparenza sembra una normalissima basetta di ricarica wireless, ma le sue dimensioni importanti ci fanno capire che ci sia qualcosa di “anomalo”. Contrariamente ai modelli standard, dove lo smartphone dev'essere posizionato precisamente sopra alle bobine interne, qua è possibile poggiarlo un po' ovunque. Non appena lo si poggia si accende un LED verde che va nella direzione dello smartphone e, non appena lo individua, parte la ricarica.

Ma non finisce qua: la sua capacità permette di caricare due dispositivi contemporaneamente. Ovviamente la ricarica wireless è studiata per Mi 10 Ultra, ma è compatibile con qualsiasi terminale che la supporti. Verrà venduto in Cina ad un prezzo di listino di 199 yuan, pari a circa 24€.

Siccome un video parla più di tante parole, vi invitiamo a recuperarvi la nostra diretta su YouTube. Potete vedere il Mi Smart Tracking Charging Pad in azione al minuto 2:15:09.

Mi 100W Car Charger 1A1C

Meno intrigante, ma altrettanto tecnologico, è il Mi 100W Car Charger 1A1C. Il suo nome è piuttosto esplicativo: si tratta di un caricatore per auto da 100W, in grado di avvicinarsi alla potenza massima dei 120W di Xiaomi Mi 10 Ultra. Vista la potenza erogata, integra due porte USB, una Type-A e una Type-C, per caricare dispositivi differenti. È possibile caricare anche due dispositivi assieme, seppur con una potenza di “soli” 68W. Il costo, in questo caso, si attesta sui 99 yuan, circa 12€.

Mi 55W Wireless Charging Stand

Finiamo con un altro dispositivo per la ricarica wireless, ovvero il Mi 55W Wireless Charging Stand. La doppia colorazione oro-nero accompagna il nuovo stand per la ricarica senza fili, su cui poter poggiare Xiaomi Mi 10 Ultra e caricarlo al massimo delle sue capacità. Chiaramente lo si può utilizzare anche per caricare altri smartphone compatibili, al prezzo di 199 yuan (circa 24€).

