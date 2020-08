Mangiare sani senza rinunciare al gusto? Grazie a Xiaomi ed alla sua nuova friggitrice ad aria è possibile. Il prodotto, che in un primo momento era stato soltanto appannaggio del mercato cinese sbarca in Europa. Grazie al codice sconto Banggood, infatti, potrete acquistarlo, con spedizione rapida, al costo di 74€.

Xiaomi Liven, la friggitrice ad aria da 2.5 litri è in sconto con spedizione da Europa

La friggitrice ad aria Xiaomi Liven conserva – appunto – tutti i vantaggi dei prodotti del brand e mutua dunque un design minimal ed integrabile ad ogni ambiente. Allo stesso tempo, con un costo particolarmente ridotto grazie al coupon offerto da Banggood, avrete la possibilità di portarvi a casa un dispositivo che si presenta, per certi aspetti, Smart. Sarà infatti la stessa Air Fryer di Xiaomi ad indicarvi i tempi di cottura migliori per ogni ingrediente.

Inoltre, il carrello estraibile e smontabile, rende particolarmente agevole la pulizia del prodotto. Curiosi di provare la friggitrice ad aria Xiaomi da 2.5 litri? Non vi resta che seguire le indicazioni presenti nel coupon in basso ed applicare, appunto, il codice sconto in fase di check out.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

