Xiaomi, negli ultimi anni, ha prodotto smartphone non solo molto affidabili, ma anche ben supportati. Specie i top gamma della serie Mi, che ancora oggi fanno ancora la loro ottima figura. A sorprendersi però del fatto che c'è una fetta di persone che utilizza lo stesso telefono da almeno 3 anni, come ad esempio Mi 6, è proprio il CEO del brand Lei Jun.

Xiaomi: Lei Jun sorpreso dal 23% di utenti che utilizza lo stesso smartphone da 3 anni, specie il Mi 6

La curiosa occasione è venuta fuori da un post di Weibo, dove Lei Jun ha riferito che in Xiaomi, dopo un'attenta analisi di mercato semestrale, ci si è ritrovati con il 23% di utenti che utilizzano ancora lo stesso smartphone da 3 anni. Non è chiaro se Lei si riferisse ai soli utenti Xiaomi oppure valutasse l'utenza in generale, ma pendiamo per la prima ipotesi. Il CEO, a questi risultati, si è detto piuttosto sorpreso e consiglia (ovviamente, verrebbe da dire) di farsi un regalo a se stessi e passare ad un telefono più recente ed anche più economico, citando il Redmi 9A, già fortemente sponsorizzato da Lu Weibing.

Questo post ha scatenato gli utenti di Weibo, che hanno commentato con i modelli che utilizzano attualmente e molti dichiarano di utilizzare ancora Xiaomi Mi 6 (uscito proprio nel 2017), che pare aver suscitato la sorpresa ilarità di Lei Jun, che ha sempre considerato l'ex top gamma come uno dei suoi smartphone preferiti.

E voi, utilizzate ancora Xiaomi di qualche anno fa o siete passati a modelli di quest'anno? Fatecelo sapere nei commenti.

