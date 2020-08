Xiaomi non pensa soltanto all'ambiente domestico ma anche ai più piccoli, come dimostra il lancio di questa lavagna digitale. Si chiama Xiaomi Mijia LCD Small Blackboard ed integra un pannello LCD con cui interagire. Niente più pennarelli o scomodi e polverosi gessetti: per Xiaomi il futuro dell'istruzione deve passare per un più comodo schermo.

Xiaomi lancia la lavagna digitale per le scuole del futuro

La lavagna digitale Xiaomi Mijia LCD Small Blackboard adotta uno schermo compatto da 20″, non una diagonale particolarmente ampia ma sicuramente più economica. Sì, perché viene venduta a soli 129 yuan, pari a circa 15€ al cambio attuale. Trattandosi di un terminale che punta all'economicità, lo schermo utilizzato è mono-cromatico. Davvero niente male come prezzo, se si considera che viene incluso anche uno stylus magnetico. Pesa soltanto 7 grammi, ideale per i più piccoli, e non ha bisogno di batterie o nient'altro, dato che opera magneticamente.

È in grado di rimanere attivo per tutto il tempo necessario, potendo cancellare tutto ciò che abbiamo scritto con un singolo click sul tasto all'angolo. Oltre ad essere economico è veramente poco energivoro: basta una singola batteria a bottone CR2032 per farlo durare per circa 1 anno (con una media di 100 cancellazioni al giorno).

