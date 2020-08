Xiaomi e Huawei spingono per smartphone 5G sempre più economici

La connettività 5G sta entrando, seppur a piccoli passi su scala globale, sempre più nella vita delle persone ed il mezzo più rapido per poterla sfruttare sono sicuramente gli smartphone. C'è da dire però, che nella prima parte del primo biennio di produzione, i modelli presentati non erano sempre economici e solo nella prima metà del 2020 si è iniziata a vedere una riduzione del prezzo, questo grazie a brand come Xiaomi e Huawei, che stanno spingendo sempre più per una telefonia 5G per tutte le tasche.

Il prezzo degli smartphone 5G in Cina è calato velocemente grazie a Xiaomi e Huawei

Secondo quanto raccolto da DigiTimes (lo trovate in fonte), i due colossi del tech cinese hanno lanciato smartphone 5G in patria che hanno aperto in modo deciso il ventaglio di prezzo di questi dispositivi, come ad esempio Maimang 9 e Mi 10 Youth, che non superano al cambio i 300€, ma anche quelli dei brand associati, come Honor X10 e Redmi 10X che addirittura scendono sotto i 250€. Insomma, hanno tracciato una strada importante per rendere accessibile a tutti la nuova tecnologia.

Queste operazioni, sebbene realizzate in Cina, sono mirate comunque a dare una spinta agli altri brand nella produzione di smartphone 5G accessibili anche in altri mercati, anche perché molti prodotti, seppur entrati ufficialmente nel novero dei 200€, sono ancora inediti perfino in India, come l'ultimo mid-range di OPPO o i possibili best buy di Realme e iQOO (quest'ultima non ha ancora piani per la distribuzione Global) e se arrivassero fuori dal gigante asiatico avrebbero una competizione spietata da parte proprio dei dispositivi di Xiaomi e Huawei.

Che sia questa la chiave per raddrizzare, in termini di vendite globali, il 2020 dei produttori di smartphone? La risposta arriverà sicuramente negli ultimi mesi di questo particolare anno.

